توقعات بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفلبين ومتمردين شيوعيين

ستوكهولم - د ب أ – ذكرت وزارة خارجية النرويج، أنه من المقرر أن يوقع ممثلون من الحكومة الفلبينية وقوات من المتمردين الشيوعيين الجمعة، على اتفاق لوقف إطلاق النار بعد محادثات في النرويج، تهدف إلى إنهاء واحدة من أطول أعمال التمرد اليساري في آسيا.

وقال بيان لوزارة خارجية النرويج، إنه من المقرر أن توقع الأحزاب على إعلان ينص على التزامها بوقف إطلاق النار أحادي الجانب، بدون أي حدود زمنية.

وكان القتال بين حكومة مانيلا و”الجبهة الوطنية الديمقراطية” الفلبينية، قد أودى منذ أواخر ستينيات القرن الماضي بحوالي أكثر من 40 ألف شخص، طبقاً لتقديرات.

وأكدت الادارة الجديدة للرئيس رودريجو دوتيرتي الحاجة إلى إنهاء الصراع، وأعلنت عن وقف إطلاق نار مؤقت قبل المحادثات التي بدأت يوم الاثنين الماضي في العاصمة النرويجية، أوسلو.

وكان قد تم دعوة النرويج في عام 2001 لاستضافة المفاوضات، التي جرت بشكل متقطع. وتوقفت في عام 2012 بعد أن رفض الرئيس السابق بنينو أكينو مطالب المتمردين لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار، ناقشت الاحزاب إطلاق سراح السجناء وجدول زمني لمفاوضات مستقبلية، طبقاً لوزارة خارجية النرويج.

والمحادثات منفصلة عن الجهود الحالية لتنفيذ اتفاق سلام، توصلت إليه الحكومة مع جماعة “جبهة تحرير مورو الاسلامية” في عام 2014 .