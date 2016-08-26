رئيس وزراء بلغاريا من أنقرة: “درع الفرات” حالت دون نزوح مليوني شخص

أنقرة- الأناضول- قال رئيس الوزراء البلغاري ويكو بوريسوف، إن عملية “درع الفرات”، التي ينفذها الجيش التركي شمالي سوريا “حالت دون موجة نزوح محتملة لحوالي مليوني شخص”.

جاءت تصريحات بوريسوف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي بن علي يلدريم، في العاصمة أنقرة، في إطار زيارة يقوم بها إلى تركيا، يحضر خلالها حفل افتتاح الجسر المعلق الثالث فوق مضيق البوسفور، في وقت لاحق الجمعة.

وأضاف بوريسوف أن “تركيا حالت حتى الآن دون عبور 26 ألف شخص، بشكل غير شرعي إلى أوروبا”.

وأطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي بالتنسيق مع التحالف الدولي، أمس الأول الأربعاء، حملة عسكرية في جرابلس، أطلقت عليها اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش”، الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

كما تهدف العملية إلى منع حدوث موجة نزوح جديدة من سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المنطقة، فضلا عن إيلاء الأولوية لوحدة الأراضي السورية ودعمها.

وفي غضون ساعات، مكّنت العملية العسكرية الجيش السوري الحر من طرد تنظيم “داعش” من جرابلس المحاذية للأراضي التركية.

من جهة أخرى، أشار رئيس وزراء بلغاريا إلى أنه تناول مع يلدريم مسألة اللاجئين بشكل مفصل، معرباً عن شكره لنظيره التركي لاتفاقه معه في الرأي فيما يتعلق بأزمة اللاجئين.

ولفت إلى وجود 3 ملايين لاجئ في تركيا في الوقت الحالي، قائلاً إن على أوروبا أن تقوم بتحليل جاد جدا للمسألة، متسائلاً في الوقت نفسه “إلى متى يمكن لتركيا أن تحول دون تدفق اللاجئين؟”.

وفي هذا الصدد، أعرب عن أمله في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا لحل بخصوص أزمة اللاجئين عبر العمل المشترك.

وأكد أن الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا والاتحاد الأووربي في مارس/ آذار الماضي، أدى إلى التقليل من تدفق اللاجئين، معتبراً أن “الاتفاقيات المنفردة لن تكون كافية”.

وشدد بوريسوف على أن بلاده لن تقبل أبداً أن تكون دولة عازلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا وبلغاريا ستعملان بشكل مشترك فيما يخص أزمة اللاجئين، قال إن البلدين سيستمران في العمل معا بشكل وثيق، كما أعرب عن رغبته في الاتفاق على ترتيبات حدودية مشتركة معها.