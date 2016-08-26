يلدريم: لن نسمح بفرض أمر واقع شمالي سوريا

إسطنبول - الأناضول – أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن تركيا لن تسمح أبداً، بفرض أمر واقع شمالي سوريا، وجنوبي تركيا.

وقال يلدريم في تغريدة عبر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء التركية على موقع تويتر، إن العملية العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا، تهدف إلى تطهير الحدود من جميع المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها الدولة الاسلامية.

وأضاف يلدريم “ستستمر العمليات لحين التأكد من عدم بقاء أي تهديد، يمكن أن ينطلق من شمالي سوريا، باتجاه تركيا. لن يتم السماح أبداً بفرض أمر واقع، شمالي سوريا، وجنوبي تركيا”.

كما نفى يلديريم الجمعة، مزاعم مفادها ان انقرة تركز في عمليتها العسكرية المستمرة في سوريا لليوم الثالث على الأكراد، معتبراً انها “اكاذيب”.

وقال يلديريم في مؤتمر صحافي “سنواصل العمليات حتى ضمان امن حدودنا بنسبة مئة في المئة (…) وحتى نطرد عناصر داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) خارج المنطقة”.

بدوره قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، عبر حسابه على موقع توتير، إن “تركيا مصممة على حماية حدودها والحفاظ على أمنها. إن تحرك تركيا من أجل حماية حدودها، والرد على الهجمات التي تستهدفها، حق مشروع في إطار القانون الدولي”.

وأطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر الأربعاء الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، شمالي سوريا، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

كما تهدف العملية إلى منع حدوث موجة نزوح جديدة من سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المنطقة، فضلاً عن إيلاء الأولوية لوحدة الأراضي السورية ودعمها.

وفي غضون ساعات، مكّنت العملية العسكرية الجيش السوري الحر من طرد تنظيم “الدولة” من جرابلس.

جدير بالذكر أن المناطق الجنوبية لتركيا، تشهد سقوط قذائف صاروخية من مواقع سيطرة تنظيم “الدولة” في سوريا، من حين لآخر؛ حيث سقط جراء ذلك قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.