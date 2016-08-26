المرصد السوري: البدء في إجلاء المدنيين من داريا

بيروت - د ب أ – دخلت صباح الجمعة، حافلات إلى مدينة داريا السورية بغوطة دمشق الغربية، من أجل نقل المدنيين والمقاتلين من المدينة التي تسيطر عليها المعارضة، وذلك وفقاً للاتفاق تم التوصل إليه أمس بين المعارضة والحكومة السورية بهدف إنهاء فترة أربع سنوات من الحصار.

وقال رامي عبدالرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان والمتواجد في بريطانيا، إن “الحافلات التي من المقرر أن تجلي المدنيين والمقاتلين بدأت في دخول المدينة بعد أن تم إزالة كافة العقبات من الطرق المغلقة منذ عام 2012″.

وأفاد أنه “سيتم نقل الآلاف من المدنيين إلى مراكز سكنية في قدسيا والكسوة في ريف دمشق. وفيما بعد، سيتم السماح لعناصر المعارضة وهم نحو 700 شخص باصطحاب عائلاتهم والانتقال إلى محافظة إدلب شمال غرب البلاد”.

وكان المرصد السوري قد أفاد نقلاً عن مصادر، أن هناك وجهتان الأولى من داريا إلى حماة إلى قلعة المضيق ومن ثم ريف إدلب، والثانية من داريا إلى لبنان ومن ثم إلى تركيا والدخول بعدها إلى إدلب، حيث من المنتظر في أية لحظة أن تبدأ الحافلات التي وصلت مع سيارات إسعاف لنقل المرضى والجرحى والمواطنين، أن تبدا بتهجيرهم من المدينة بوساطة أممية، أشارت مصادر أخرى أن من بينها فريق روسي.