رئيس وزراء تركيا: على أوروبا تحمل مزيد من عبء اللاجئين

اسطنبول - رويترز – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة، إن على الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية بشأن أزمة المهاجرين مشيراً إلى ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يتعلق بعودة المهاجرين إلى تركيا ومنح الأتراك حق دخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات.

وزادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اتفاق المهاجرين، بعد أن اتهمت أنقرة حلفاءها الغربيين بالتباطؤ في شجب محاولة الانقلاب الشهر الماضي.

وحذرت أنقرة من أنها قد تخلف وعدها بالقضاء على تدفق اللاجئين غير الشرعيين على أوروبا إذا تقاعس الاتحاد الأوروبي عن منح الأتراك حق السفر بدون تأشيرات في أكتوبر تشرين الأول.