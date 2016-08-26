انطلاق المحادثات بين لافروف وكيري حول سوريا في جنيف

جنيف - د ب ا – انطلقت الجمعة، المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الامريكي جون كيري في جنيف والتي تتركز على الوضع في سوريا.

وذكرت وكالة ايتار تاس ان القضية الرئيسية في جدول الأعمال، هى التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة في قتال الارهابيين في سوريا.

وأشارت الوكالة إلى انه سبق هذه الجولة من المشاروات، جهد دبلوماسي نشط من جانب القادة العسكريين من الدولتين.

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت الخميس، ” تركيز المحادثات بين لافروف وكيري سوف ينصب على التسوية السورية، بما في ذلك احتمالات اقامة تنسيق وثيق بشأن الإجراءات الخاصة بمكافحة الجماعات الارهابية النشطة الآن في سوريا”.

واستطردت ان الجانبين ربما يبحثان قضايا دولية أخرى، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، والقضايا الثنائية.