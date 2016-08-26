وزير: اقتصاد تركيا لن يهتز بسبب محاولة الانقلاب أو عملية سوريا

اسطنبول - رويترز – قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الجمعة، إن اقتصاد بلاده قوي ولن يهتز بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي الشهر الماضي أو العملية الجارية حالياً في سوريا.

وذكر زيبكجي في مقابلة مع قناة إن.تي.في التلفزيونية، أن العملية العسكرية في سوريا التي بدأت هذا الأسبوع خطوة إيجابية لضمان استقرار تركيا.

ودخلت قوات معارضة سورية مدعومة بوحدات من القوات الخاصة التركية ودبابات وطائرات حربية مدينة جرابلس السورية يوم الأربعاء، وهي أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود التركية السورية.

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وغيره من المسؤولين، أن العملية تهدف أيضاً إلى منع وحدات حماية الشعب الكردية من السيطرة على الأراضي التي ينسحب منها تنظيم الدولة الإسلامية.