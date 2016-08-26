استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - د ب أ – استشهد فلسطيني الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الفلسطيني استشهد بعد إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه، عند مدخل قرية سلواد شرق رام الله.

وتحدثت المصادر عن وقوع مواجهات عقب الحادثة التي لم يعقب الجيش الإسرائيلي عليها فوراً.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر فلسطينية، أن شابين أصيبا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيت لحم.

وترصد مصادر فلسطينية استشهاد أكثر من 220 فلسطيني منذ بدء موجة توتر مستمرة مع إسرائيل مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي، أغلبهم لدى تنفيذهم، أو محاولة تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين والآخرين خلال عمليات مداهمة للجيش الإسرائيلي.