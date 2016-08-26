وزير الخارجية البولندي ينتقد ” الأنا” الألمانية قبل وصول ميركل

وارسو - د ب أ – قال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي الجمعة، إن ألمانيا يمكن أن تتسم أحيانا بالأنانية عند التفاوض في السياسة الخارجية، جاء ذلك قبل وصول المستشارة أنجيلا ميركل إلى وارسو.

وتحدث عن الألمان قائلاً ” غالباً ما نشعر أنهم يسعون لتحقيق أهدافهم الخاصة … بالطبع لكل دولة الحق في هذا، ولكننا نتوقع بدرجة أن يكون هناك استعداد لحل وسط في قضايا معينة “.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل اليوم، مع ما يطلق عليها دول فيسجراد – بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر – ومن المحتمل أن تكون القضايا المطروحة سياسة اللجوء ودور روسيا وذلك من بين موضوعات أخرى.

واستشهد فاشيكوفسكي بخط أنابيب غاز معتزم بناؤه تحت بحر البلطيق بين ألمانيا وروسيا، وهو ما انتقدته بشدة الدول الواقعة في شرق أوروبا، ووصفته بأنه مثال على وضع برلين نفسها في المقام الأول، قائلاً إن المشروع ” يدمر التضامن الأوروبي ” من أجل مكاسب مالية.

تأتي زيارة ميركل لوارسو في إطار جهودها لتجسير الاختلافات بين دول الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع الشهر المقبل لقادة التكتل من دون بريطانيا. وبحلول نهاية الأسبوع سوف تجري محادثات مع 15 من رؤساء حكومات التكتل قبل التجمع في براتيسلافا.

واجهت ميركل معارضة قوية من دول فيسجراد، وقادة دول البلطيق في الوقت الذي تدعو فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم عبء اللاجئين.

وتعتزم المستشارة أيضاً إجراء محادثات الجمعة مع رئيسة الوزراء بياتا شيدلو، التي حزبها “حزب القانون والعدالة اليميني” على خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاحات مثيرة للجدل في قطاع القضاء البولندي.