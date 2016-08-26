المجر تعلن بناء سياج ثان على حدودها مع صربيا لمنع تدفق المهاجرين

بودابست - أ ف ب – أعلن رئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور اوربان الجمعة، بناء سياج ثان لمنع دخول المهاجرين من اجل تعزيز سياج اقيم قبل عام على الحدود الصربية، مشيراً الى احتمال حدوث تدفق جديد للاجئين.

وقال اوربان للاذاعة العامة ان “سياجاً جديداً سيبنى هناك وسيزود بأحدث الأجهزة التقنية”.

وأوضح ان “الدراسات التقنية جارية” من اجل “نظام دفاعي اكثر متانة”، على طول السياج الحالي الذي يمتد 175 كيلومتراً على طول الحدود الصربية المجرية.

وكان اوربان أعلن مؤخراً تجنيد ثلاثة آلاف شرطي لدعم 3500 عنصر من قوات حفظ النظام مكلفين حراسة الحدود.

وأضاف الجمعة “لا يمكن حماية الحدود بالورود بل برجال الشرطة والجنود والأسلحة”، موضحاً ان الاجراءات الجديدة تهدف الى مواجهة “مئات الآلاف” من المهاجرين الذي قد يرغبون بدخول المجر اذا انهار الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا الذي وقع في آذار/مارس، كما تهدد انقرة.

وأمر اوربان المعارض بشدة لاستقبال اللاجئين قبل عام ببناء سياج من الاسلاك الشائكة، امام المهاجرين على طول حدود المجر التي عبرها 400 الف مهاجر في 2015، مع صربيا ومع كرواتيا.

ومع ذلك تفيد ارقام رسمية ان 18 الف شخص دخلوا بطريقة غير مشروعة البلاد هذه السنة.

ودعا اوربان الى استفتاء في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر لإضفاء شرعية على رفضه استقبال اللاجئين، في اطار الخطة الاوروبية لإعادة توزيع المهاجرين التي اقرت في خريف 2015.