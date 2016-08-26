الجيش المصري يعلن إحباط هجوم “إرهابي” شمال سيناء‎

القاهرة- الأناضول- أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، أن قوة عسكرية أحبطت، الجمعة، هجومًا إرهابيا شمال سيناء (شمال شرق)، وقتلت أربعة أشخاص “من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة”.

وقال المتحدث العسكري في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى وجهت ضربة قوية لمجموعة من العناصر الإرهابية التى حاولت استهداف كمين (حاجز أمني) النافورة، برفح شمال سيناء، وقامت بتصفية 4 تكفيريين من العناصر المسلحة شديدة الخطورة أثناء محاولتهم التسلل لمحيط الكمين”.

وأضاف: “تم ضبط بندقة آلية، و4 قنابل يدوية، و6 خزنات بندقية آلية، بالإضافة إلى 120 طلقة، وجهازي لاسلكي، وجهاز لتفجير العبوات الناسفة، وحزام ناسف”.

وتابع: “نجحت القوات فى تفكيك عبوة ناسفة كانت مُعدّة للتفجير”.

وتنشط في محافظة “شمال سيناء” عدد من التنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″، والذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقّب من تصفهم بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية” و”الإجرامية”، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.