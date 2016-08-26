بدء عمليات تبادل الاسرى بين القوات الحكومية السورية والاسايش في الحسكة

دمشق- د ب أ- بدأت الجمعة عملية تبادل الاسرى بين القوات الحكومية السورية ومسلحي الاسايش في مدينة الحسكة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة الانباء الالمانية إن “عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بين القوات الحكومية والاسايش الكردية في الحسكة، تأتي تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي اقر منذ أيام بين الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردية برعاية روسيا بعد اجتماعات استمرت لمدة يومين في قاعدة حميمم الجوية باللاذقية”.

ولم تكشف المصادر عن عدد الذين تم تبادلهم إلا انها اكتفت بالقول إن “عناصر القوات الحكومية بالعشرات ونفس الارقام لعناصر الاسايش على ان تتبعها اعداد اخرى خلال الايام القادمة”.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردي اعلنت بعد وقف العمليات العسكرية في الحسكة انها اعتقلت 232 عنصراً، بينما قال مصادر حكومية في الحسكة ان عدد الاسرى لا يتجاوز 130 عنصراً، إلا أن الجانب الكردي لم يكشف عن اعداد الاسرى من مقاتليهم.