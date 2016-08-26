دي ميستورا يحث روسيا وأمريكا على ضمان سلامة سكان داريا السورية

جنيف- د ب أ- طالب ستافان دي ميستورا، مبعوث الامم المتحدة الخاص بسورية، بضرورة ضمان روسيا والولايات المتحدة سلامة المدنيين والمقاتلين الذين يتم إجلاؤهم من ضاحية داريا في دمشق المحاصرة.

وقال دي ميستورا عن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات المعارضة “لم يتم استشارة الامم المتحدة ولا إشراكها في المفاوضات بشأن هذا الاتفاق”.

وأضاف “العالم يراقب الوضع″.

وناشد دي ميستورا الولايات المتحدة التي تؤيد المتمردين وروسيا التي تؤيد الجيش السوري، ضمان عدم ارتكاب أي جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الانسان خلال أو بعد الاخلاء.