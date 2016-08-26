أردوغان وبوتين اتفقا على تسريع وصول المساعدات الانسانية إلى حلب

اسطنبول- أ ف ب- اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على تسريع جهود ايصال المساعدات الانسانية الى المدنيين في مدينة حلب شمال سوريا.

وذكرت وكالة الاناضول للانباء ان الرئيسين اتفقا خلال مكالمة هاتفية على “تسريع جهود ايصال المساعدات الانسانية الى حلب”، مضيفة ان اردوغان اطلع بوتين على سير العملية الحالية التي يشنها الجيش التركي في شمال سوريا.

وهذا الاتصال الهاتفي يشكل احدث اشارة إلى تحسن العلاقات بين موسكو وانقرة بعد الاتفاق في حزيران/ يونيو على تطبيع العلاقات اثر تدهورها على خلفية ازمة اسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية قرب الحدود السورية السنة الماضية.

وبحث الرئيسان ايضا الحاجة إلى محاربة “كل المجموعات الارهابية” في سوريا بما يشمل تنظيم الدولة الاسلامية كما اضافت الوكالة.

واكد الكرملين الاتصال، وقال في بيان إن “الرئيسين تبادلا بشكل معمق وجهات النظر حول الوضع في سوريا. ولفتا الى اهمية بذل جهود مشتركة في اطار مكافحة الارهاب”.