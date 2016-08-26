فلسطيني يفوز بمسابقة اللغة التركية في اسطنبول

إسطنبول- الأناضول: فاز الطالب الفلسطيني محمد بركات، بمسابقة اللغة التركية، التي نظمها مركز “يونس إمره” الثقافي، بمدينة اسطنبول التركية، وشارك فيها 540 طالبا من 46 دولة.

وشهد الحفل الختامي لـ”مدرسة اللغة التركية الصيفية” الذي أُقيم أمس الخميس، توزيع شهادات على جميع الطلبة المشاركين في هذا البرنامج الذي يقام للعام السابع على التوالي.

وقال “يونس كريم صاري أوغلو”، مدير تعليم اللغة التركية في مركز “يونس إمره” الثقافي، في كلمته خلال الحفل الختامي إن الطلبة المشاركين “أصبحوا أتراكاً ينتمون إلى هذه البلاد بالإضافة لانتمائهم لبلدانهم”.

ووجه “صاري أوغلو” الشكر للطلبة، معرباً عن أمله في أن يعودوا إلى تركيا ثانية، مضيفاً “هدفنا أن نحضر ألفين و23 طالبا إلى بلادنا عام 2023، وسننجح في تحقيق ذلك”.

وتوزع المشاركون في “مدرسة اللغة التركية الصيفية”، التي نظمها مركز “يونس إمره” من 25 يوليو/تموز الماضي إلى 27 أغسطس/آب الجاري، على 20 جامعة في 16 مدينة تركية، حيث تلقوا دروسا في اللغة التركية ومهاراتها، كما أتيحت لهم فرصة التعرف على تاريخ هذا البلد وثقافته عن قرب.

وسيتوج برنامج المدرسة الصيفية، بحفل آخر تحت شعار “عيد اللغة التركية”، سيقام في إسطنبول غداً السبت، برعاية رئاسة الجمهورية.