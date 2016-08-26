ديفيد كاميرون يجلس حافياً على أحد أرصفة بريطانيا

لندن – القدس العربي: تداول نشطاء بريطانيون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة نشرتها أيضاً جريدة “ديلي ميل” المحلية، ويظهر فيها رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الذي غادر السلطة مؤخراً، وهو جالس على أحد الأرصفة يتناول طعامه من السمك والبطاطس (Fish & Chips)، بينما كان حافي القدمين عندما تمكن أحد المارة من التقاط الصورة له.

وقالت “ديلي ميل” إن كاميرون كان يجلس منكسرا، حافي القدمين، على رصيف في منطقة كورنوال الساحلية يتناول وجبة سريعة من السمك وحبات البطاطس بعد قضاء وقت على الساحل.

وكان كاميرون استقال من منصبه الشهر الماضي بعد أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.