منَّة شلبي في مأزق مع أحمد حلمي

لندن – القدس العربي: دخلت الفنانة المصرية الشابة والمعروفة منة شلبي في مأزق مع الفنان أحمد حلمي بعد أن وافقت على لعب دور البطولة الى جانبه في فلم جديد، لكن الفلم تحول الى شركة أخرى، وبات أمامها الاختيار بين بطل جديد للفلم وبين تركه مع حلمي الذي بات مؤكدا أنه لن يشارك به.

وفي التفاصيل التي تداولتها وسائل اعلام مختلفة وتابعتها “القدس العربي” فان على شلبي اتخاذ قرار نهائي بخصوص مشاركتها بفيلم “تراب الماس″، حيث تعاقدت على بطولة الفيلم عندما كان من إنتاج وبطولة أحمد حلمي، ولكن مع انتهاء الصراع القانوني مع المؤلف أحمد مراد، انتقل الفيلم إلى شركة إنتاج أخرى، وبات البطل هو النجم الشاب آسر ياسين.

وتقول المصادر في الوسط الفني المصري إن منة شلبي تخشى أن توافق على الاستمرار بالعمل فيغضب أحمد حلمي، كما ترفض في الوقت نفسه التخلّي عن دورها المميز جداً واكتساب عداوة نجم صاعد بقوة مثل آسر ياسين ومخرج مميز بقدر مروان حامد.