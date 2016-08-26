شاب يتحرش بفنانة بحرينية في اليونان ويطلبها للزواج

لندن – القدس العربي: كشفت الفنانة البحرينية شيلاء سبت أنها تعرضت للتحرش من قبل أحد الشباب، خلال تواجدها في حفل باليونان.

ونشرت الفنانة البحرينية مقطع فيديو لها جمعها بهذا الشاب، وقالت إلى أنه ظل يرقص خلفها خلال الحفل، وتعمد أن يضربها بكوعه ضربات خفيفة على رأسها، مما تسبب في إفساد شعرها.

وأضافت أنه بعد انتهائه من ذلك عرض عليها الزواج، حيث قالت: “هذا الشاب ما يحلى له الرقص إلا عند راسي واكتر من مرة عطاني بكوعه براسي شوفوا شعري.. وبعد ما خلص الرقص على راسي يبي يتزوجني”.