أحلام تنفي دخولها عالم التمثيل

لندن – القدس العربي: نفت الفنانة الإماراتية أحلام الأنباء التي ترددت عن استعدادها خوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل سعودي ضخم.

وقالت أحلام إن التمثيل بعيد عن مخططاتها، وأنها تتواجد حاليا في جزيره ميكانوس لقضاء إجازتها الصيفية مع زوجها وأولادها هناك،

وكتبت على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “عفوا هالخبر غير صحيح وانا أتواجد في جزيره ميكانوس مع زوجي واولادي لقضاء اجازه الصيف السنويه والتمثيل بعيدعن مخططاتي كل البعد شكرا”.

وكانت أحلام قد التقت مؤخرا مع المنتج خالد الراجح، وهو ما أثار التكهنات بتعاقدها على بطولة مسلسل معه للعرض في موسم رمضان القادم.