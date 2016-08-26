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مخابرات الجيش اللبناني تحيل مواطناً موقوفاً إلى القضاء لانتمائه إلى تنظيم الدولة

Aug 26, 2016

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بيروت- د ب أ- أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إلى القضاء المختص مواطنا لبنانيا موقوفا لانتمائه لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني الجمعة أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أحالت “على القضاء المختص، اللبناني علاء محمد أمون، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وقيامه ضمن صفوف هذا التنظيم بالاعتداء على وحدات الجيش في عرسال، والمشاركة في اغتيال أحد المواطنين بالإضافة إلى تصنيع عبوات ناسفة”.

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