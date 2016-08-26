دواين جونسون أعلى الممثلين أجرا في العالم

لندن ـ “القدس العربي”: يتصدر الممثل الأمريكي دواين جونسون (ذي روك) قائمة الممثلين العشرة الذين يتقاضون أعلى الأجور في العالم.

وبحسب تصنيف مجلة “فوربز″ السنوي حقق المصارع السابق داوين جونسون (44 عاما) دخلا بلغ 64.5 مليون دولار في العام ما بين حزيران/يونيو 2015 وحزيران /يونيو 2016.

وحل جاكي شان في المرتبة الثانية مع 61 مليون دولار، تلاه مات دايمون (55 مليونا) وتوم كروز (53 مليونا) وجوني ديب (48 مليونا) وبن أفليك (43 مليونا)، وفين ديزل (35 مليونا)، وشاه روخ خان (33 مليونا) وروبرت داوني جونيور (33 مليونا) وحل اكشاي كومار في المرتبة العاشرة بدخل يقدر بـ (31,5 مليونا).