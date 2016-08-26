مشار يخرج من المستشفى في الخرطوم





الخرطوم- أ ف ب- خرج زعيم المتمردين ونائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار من المستشفى في الخرطوم بعد علاجه من تورم في الساق، بحسب ما صرح مساعدوه لـ “وكالة فرانس برس″ الجمعة.

والثلاثاء اعلنت السلطات السودانية ان مشار وصل الى الخرطوم “لتلقي العلاج الطبي”، دون ان تكشف عن تفاصيل.

وصرح مناسيه زيندو، المساعد الاول لمشار من حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، لـ “وكالة فرانس برس″ ان مشار “خرج من المستشفى”.

وقال مساعد اخر هو سابيت ماجوك ان مشار خرج صباح الجمعة.

وقال زيندو ان “حالة مشار تحسنت، وساقه تحسنت، وما نعرفه هو ان ساقه تورمت بسبب السير لمسافة طويلة”.

وعقب المعارك الدموية التي شهدتها جوبا الشهر الماضي فرّ مشار الى جمهورية الكونغو الديموقراطية قبل ان يتوجه الى الخرطوم.

والثلاثاء قالت السلطات السودانية عندما وصل مشار الى العاصمة إنه بحاجة “لمساعدة طبية عاجلة”.

وقال ماجوك ان مشار “في حالة صحية جيدة الان، الا انه سيبقى في الخرطوم عدة ايام اخرى”.

وأضاف ان مشار يعتزم لقاء الرئيس السوداني عمر البشير وسيعقد مؤتمرا صحافيا.

وأكد ان مشار يخطط للتوجه الى اثيوبيا وجيبوتي واوغندا وكينيا، الدول الاخرى الاعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (ايغاد).

وانفصل جنوب السودان ذو الاكثرية المسيحية عن الشمال المسلم في التاسع من تموز/يوليو 2011، بعد ستة اشهر من استفتاء اختار فيه سكانه الاستقلال، اثر اتفاق سلام انهى حربا اهلية استمرت من 1983 الى 2005.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2013 اندلعت حرب اهلية في جنوب السودان بعد اتهام الرئيس سلفا كير لنائبه حينها مشار بتدبير انقلاب عليه.

ولمشار صلات وثيقة بالخرطوم حتى ان جوبا اتهمت السلطات السودانية بتقديم دعم عسكري لقواته خلال المواجهات الاخيرة في جوبا.