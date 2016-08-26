إيران وكوريا الجنوبية ستبدآن اعتماد اليورو في مبادلاتهما التجارية





طهران- أ ف ب- تبدأ إيران وكوريا الجنوبية نهاية آب/اغسطس إجراء مبادلات تجارية باليورو، وذلك للالتفاف بشكل قانوني على العقوبات الاميركية على طهران، وفق ما أعلن مسؤول رفيع المستوى الجمعة.

وقال حميد بادي نجاد، مساعد وزير الخارجية الايراني، على صفحته انستغرام، انه بطلب من طهران “وبالاتفاق مع الولايات المتحدة” ستتولى سيول “تحويل (عملتها) الوون الى يورو دون تدخل مباشر للدولار”.

وأضاف المسؤول الايراني مشيراً الى تصريحات لوزير المالية الكوري الجنوبي يو ال-هو، ان التبادل التجاري باعتماد اليورو سيبدأ في 29 آب/اغسطس الحالي.

وتابع نجاد انه اذا استخدمت دول اخرى تملك “عملات محلية او محدودة” اليورو في مبادلاتها “فإن ذلك يمكن ان يسهل التجارة” بين هذه الدول وايران.

وأوضح أن كي اي بي بنك وشينهان بنك وووري بنك، الذي بات في ايار/مايو اول بنك كوري جنوبي يفتح فرعا في طهران، تدعم هذه المبادلات.

وكان توقيع ايران والقوى الكبرى في تموز/يوليو 2015 لاتفاق نووي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016، اتاح رفع قسم كبير من العقوبات الدولية بحق ايران، والتي كانت فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.

لكن هناك عقوبات اخرى لا تزال قائمة تمنع البنوك والفاعلين الاقتصاديين الايرانيين من انجاز عملياتهم المالية الدولية بالدولار.

وكانت ايران وكوريا الجنوبية قررتا أثناء زيارة رئيسة كوريا الجنوبية لايران في ايار/مايو، مضاعفة مبادلاتهما التجارية السنوية ثلاث مرات لتصبح بقيمة 18 مليار دولار.