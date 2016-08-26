سقوط صاروخ أطلق من اليمن على محطة كهرباء سعودية





الرياض- أ ف ب- صرحت مديرية الدفاع المدني في منطقة نجران السعودية ان صاروخاً أطلق الجمعة من اليمن سقط على محطة كهرباء في المنطقة ما أدى الى اشتعال حريق.

وقال متحدث باسم المديرية ان الصاروخ أدى الى “تعرض محول كهرباء لحريق (..) تمت السيطرة عليه وإخماده والحيلولة دون توسعه”، مؤكداً عدم تعرض احد لاذى.

وتعد إصابة محطة الكهرباء في منطقة نجران الواقعة على الجانب السعودي من الحدود مع اليمن، حادثا نادرا يصيب البنى التحتية السعودية رغم القصف العشوائي الذي تتعرض له المنطقة منذ شهور.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادث يظهر السنة لهب ودخانا كثيفا يتصاعد وراء خزانات بيضاء.

وقال المتحدث ان “العمل جار حاليا لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشركة السعودية للكهرباء”.

وتصاعدت الهجمات منذ ان علقت في اب/اغسطس محادثات السلام التي جرت بوساطة الامم المتحدة بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم وبين الحكومة المعترف بها دوليا.

وقتل تسعة اشخاص في نجران منذ 16 اب/اغسطس، سبعة منهم في هجوم واحد.

كما كثف التحالف العسكري بقيادة السعودية غاراته الجوية في اليمن منذ انهيار محادثات السلام

وقتل اكثر من 6600 شخص منذ بدء عمليات التحالف في نهاية آذار/مارس 2015، اكثر من نصفهم من المدنيين، بينما يحتاج زهاء 80 بالمئة من السكان الى مساعدات انسانية، بحسب ارقام الامم المتحدة.