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رؤساء بلديات في جنوب شرق فرنسا يتمسّكون بقرارات منع ارتداء البوركيني

Aug 26, 2016

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مرسيليا- أ ف ب- أعلن عدد من رؤساء البلديات في جنوب شرق فرنسا بينهم رئيسا بلديتي مدينتي نيس وفريجوس لـ “وكالة فرانس برس″ مساء الجمعة انهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء البوركيني رغم قرار مجلس الدولة الذي علق قراراً مشابهاً في منطقة مجاورة.

وأعلنت بلدية نيس أنها “ستواصل تحرير محاضر” بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل. كما أعلن رئيس بلدية فريجوس، وهو ينتمي إلى اليمين المتطرف، أن قراره “لا يزال سارياً”.

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