الشرطة البريطانية تلقي القبض على خمسة يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية





لندن- د ب أ- ألقت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة القبض على خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن ثلاثة رجال من هؤلاء الخمسة يعيشون في برمنجهام، واثنين في مدينة ستوك – أون – ترينت وسط إنجلترا.

أضافت الشرطة أن فريقاً متخصصاً في إبطال مفعول المواد المتفجرة تابعاً للجيش البريطاني استدعي أيضاً بصورة احتياطية إلى مدينة برمنجهام.

وتشتبه الشرطة في أن يكون الرجال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والسابعة والثلاثين قاموا بتنفيذ أوتخطيط أو بالتحريض على عمليات إرهابية.

وأوضحت الشرطة أن عمليات القبض عليهم تمت على أساس معلومات استخباراتية، مشيرة إلى أن العديد من المساكن تم تفتيشها على هذا الأساس أيضاً. وما تزال التحقيقات مستمرة وفقاً لما صرحت به الشرطة.