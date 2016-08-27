﻿القضاء الفرنسي أوقف حظر البلديّات لارتدائه إسبانيا تنأى بنفسها عن الجدل السياسي حول «البوركيني»

مدريد – «القدس العربي» – من حسين مجدوبي: أوقفت أعلى محكمة إدارية فرنسية أمس الجمعة حظرا على ارتداء زي السباحة الإسلامي النسائي «بوركيني».

وقرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس الجمعة تعليق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) الذي اتخذته بلدية مدينة نيس على ساحل المتوسط، في ظل غياب «مخاطر ثابتة» على النظام العام.

وهذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، ينطبق على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا مماثلا. وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج.

وأدى نشر صور لمسلمة أرغمتها الشرطة الفرنسية على نزع «البوركيني» على الساحل في مدينة نيس الفرنسية إلى موجة غضب، وردات فعل ضد حظر فرنسا للباس الذي ترتديه بعض المسلمات لأغراض السباحة.

من جهة أخرى، ترفض الهيئات الاجتماعية والسياسية في إسبانيا خوض نقاش حول ما يصطلح عليه لباس البحر الإسلامي الخاص بالمرأة «البوركيني»، حيث يسمح باستعماله ليس فقط في الشواطئ بل حتى في مختلف المسابح البلدية باستثناء بلدية واحدة.

وكان إقدام فرنسا على منع البوركيني في الكثير من شواطئها ومنها شاطئ مدينة نيس، تسبب في جدل سياسي واجتماعي وثقافي في الدول الغربية وعلى رأسها الأوروبية. وتحاول بعض وسائل الإعلام الإسبانية وخاصة منها المحافظة نقل هذا الجدل إلى إسبانيا، كما فعلت في الماضي مع انفجار قضية الحجاب في فرنسا.

ولم تصدر أي بلدية من البلديات الشاطئية الإسبانية قراراً يمنع البوركيني، وإذا

كان بعض الناس قد تحفظوا على الزيّ بدون المطالبة بمنعه، فالأغلبية من الإسبان الذين تم سؤالهم، قالوا إن الأمر لا يهمهم وكل امرأة لها الحرية في اختيار لباس البحر. كما استبعد رؤساء البلديات الواقعة على البحر إصدار قرارات المنع لأنها غير منطقية.

ولم تصدر أي جمعية إسلامية بياناً تشجب فيه قيام بلدية من البلديات الإسبانية

بمنع البوركيني، لأنه لم يتم تسجيل حالات. وتوجد بلدية واحدة صغيرة في إقليم كتالونيا فرضت منع البوركيني في المسبح العمومي، بينما باقي البلديات مثل مدريد وغرناطة تسمح بارتداء هذا اللباس.

وتمنع بعض البلديات على النساء ارتداء البوركيني إذا كن سيمارسن التزحلق

المائي في المركبات المائية لأسباب أمنية، وتفرض هذا الإجراء على كل الإسبان، حيث يتم منع ارتداء أي لباس باستثناء «شورت» السباحة أو البيكيني.

ولا يرغب الحزب الشعبي المحافظ الحاكم مؤقتاً الخوض في مثل نقاشات البوركيني التي يعتبرها هامشية للغاية وتتسبب في التوتر وسط المجتمع. وتبقى بعض وسائل الإعلام المحافظة والمحدودة التأثير هي التي تركز على الموضوع.

وكانت إسبانيا قد تجنبت خلال العقد الماضي الجدل حول أزمة الحجاب، وإن كانت بعض البلديات قد منعت النقاب خلال السنوات الماضية. والآن لا تريد استيراد الجدل حول البوركيني الذي ترغب فرنسا في فرضه في النقاش السياسي في أوروبا.

وتنهج الطبقة السياسية في حالة الحجاب والبوركيني مواقف السياسيين

الأنغلوسكسونيين، أي إعطاء الحرية للباس المرأة، ويكون التدخل في حالة واحدة، إذا اشتكت فتاة أو امرأة من زوجها أو شقيقها من أنه يريد فرض الحجاب عليها.