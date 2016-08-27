﻿ترامب يفتح مقرا انتخابيا رابعا في إسرائيل والثاني داخل مستوطنة

الناصرة – «القدس العربي»: كشف في إسرائيل أمس أن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب سيفتتح مقرا انتخابيا رابعا في إسرائيل، وهو الثاني داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة بعد افتتاح مقر في مستوطنة موديعين غرب رام الله. ويقدر عدد المستوطنين حملة الجوازات الأمريكية بحوالى60 ألف شخص من أصل 300 ألف إسرائيلي من حملة الجنسية الامريكية.

لكن هذه الخطوة تتعدى كونها إجرائية وانتخابية، فهي تنطوي على رسالة سياسية مفادها أن ترامب لا يرى في الأراضي الفلسطينية منطقة محتلة، وهي محاولة لكسب أصوات اليهود الأمريكيين اليهود الذين يصوتون بأغلبيتهم لمرشح الحزب الديمقراطي. يشار إلى أن ترامب فتح أول من أمس مقره الانتخابي الأكبر له، في مدينة رمات غان بجوار مدينة تل أبيب، وقبل ذلك فتحت مقار أخرى في القدس المحتلة.

وكشف صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة جدا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تأييده لترامب بتغطياتها المنحازة علانية من خلال إبراز انتقائي لتصريحاته وسط تجاهل لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون كتجاهلها أكاذيب ومصطلحات فضائحية مربكة يتورط بها ترامب. وهذا ليس جديدا، ففي الانتخابات الرئاسية السابقة ناصر نتنياهو المرشح الجمهوري ميت رومني عام 2012 عاكسا بذلك رغبات ممول» يسرائيل هيوم»، المليونير اليهودي الأمريكي شيرالد أدلسون الذي سبق وتبرع بمئة مليون دولار لمرشحين جمهوريين.

ورغم الانتقادات بأن ذلك يهدد مصالح إسرائيل يواظب نتنياهو من خلال صحيفته على دعم ترامب الذي يبدي مواقف عنصرية فظة ضد النساء والأقليات والأجانب. وتبدي أوساط في الوسط واليسار الصهيوني قلقا من هذا الدعم، وتحذر من احتمال انقلاب ترامب على اليهود وعلى إسرائيل، لاسيما وأنه كشف في السابق عدم رضاه عن حجم الدعم السخي الذي تتلقاه على حساب دافع الضريبة الأمريكي. كما تحذر هذه الأوساط بقيادة حزبي «المعسكر الصهيوني «و»ميرتس» من أن هذا الموقف «الغبي المغامر» لنتنياهو من شأنه استعداء كلينتون بحال فازت ودفعها لمواقف متشددة من إسرائيل.

تأتي هذه التحذيرات الإسرائيلية رغم أن التجربة تدلل على أن نتنياهو وإسرائيل حازا على الكثير من الدعم المالي والإستراتيجي الأمريكي رغم تدخله الفظ بشؤون الولايات المتحدة وخصامه المتحدي المعلن مع البيت الأبيض ورئيسه باراك أوباما في السنوات الأخيرة، مما يعكس ثقل المصالح واللوبيات الصهيونية بتحديد السياسة الخارجية لواشنطن حيال الشرق الأوسط.