﻿وفاة التوأم السيامي نورس ومعاذ بعد مماطلة النظام في قضيتهما وإصراره على تحديد الجهة المعالجة

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: «الصبح وقف قلب نورس ومعاذ، صارا بالجنة وهنن عم يستنوا إذن الخروج من دولتهم الرهيبة»، بهذه الكلمات نعى الدكتور «محمد الكتوب» التوأم السيامي الذي كان من المفترض أن يخرج من دمشق إلى إحدى الدول لإجراء عملية الفصل، حيث ولد الطفلان في الغوطة الشرقية في حالة التصاق للبطن والصدر، وكان من المتعذر إجراء عملية لهما في سوريا بسبب ضعف الإمكانيات الطبية المتوافرة، لكن المشكلة الأكبر كانت في تأمين خروجهما من الغوطة إلى دمشق ثم إتمام سفرهما إلى إحدى الدول التي عرضت استقبالهما، حتى أنهما في يوم 11/من شهر أغسطس الجاري وبعد وصولهما إلى حاجز النظام في الغوطة أعادهما إلى المدينة رافضاً إخراجهما منها.

وبعد نداءات استغاثة وجهت للأمم المتحدة ومعها الهلال الأحمر، ومناشدات من قبل الهيئة الطبية في المدينة وناشطين سوريين تفاعلوا مع القضية، وبعد ضغوط دولية، وافق النظام السوري على إخراج الطفلين من الغوطة، ووضعا في مشفى خاص بعد رفض مشفى الأطفال في دمشق استقبالهما، لتبدأ المماطلة في إخراج جوازات سفرهما، وعلى الرغم من أن هناك دولاً عرضت استقبالهما بلا جوازات سفر إلا أن النظام رفض إخراجهما، ثم تبدأ هنا معاناة جديدة وهي اختيار الدولة التي قد تقوم بهذه العملية لهما، حيث رفضت عرض الكثير من الدول بحجة أنها تمس السيادة الوطنية كأمريكا او السعودية، عرض بعد ذلك على النظام إخراج الرضيعين إلى بيروت لكن النظام رفض ذلك بالمطلق حتى يبقى متحكماً بوجهة الطفلين مستقبلاً، حيث أن النظام ادعى أنه يبحث عن دولة تقوم بإرسال طائرة إخلاء طبي من دمشق كما قال الدكتور «محمد كتوب» عضو المكتب الطبي الموحد في الغوطة الشرقية ومسؤول المناصرة في جمعية سامز الطبية السورية الأمريكية لـ «القدس العربي».

وأضاف: «مات الطفلان بسبب الإجراءات المعقدة للنظام السوري بشأن حالة إنسانية لطفلين أتما الشهر من عمرهما، فشلت النداءات الدولية والأمم المتحدة والهلال الأحمر، فشل المجتمع الدولي بالقضية السورية يتلخص كله في مأساة هذين الطفلين، هل ممكن أن تخبرونا ما هو المجتمع الدولي الذي يصرح بأنه يريد ممرات آمنة إنسانية ووقف إطلاق نار إذا لم يكن قادراً على إخلاء طفلين من دمشق والتعامل بجدية مع هذه القضية الإنسانية، المضحك في الأمر أن الهلال الأحمر أصدر بياناً يقول فيه إنه أخذ الموافقة الرسمية من الجمهورية العربية السورية لإخراج الطفلين خارج سوريا، هل يحتاج إخلاء طفلين إلى موافقة رسمية».

واتهم الدكتور محمد الهلال الأحمر بعجزه «حتى عن إصدار أي شيء رسمي في التعامل مع قضية الطفلين، أو حتى موافاتنا بآخر الأنباء واقتصرت معرفة أخبار الطفلين على الاتصال مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة».

بينما نشر السيد ياسر الطباع أنه تمكن من الحصول على موافقة من أحد المشافي في السعودية عن طريق أحد أصدقائه المقربين من وزير الصحة السعودية والذي وعد بإحضارهما مع أهلهما عبر طائرة إخلاء طبي إلى السعودية والتكفل بالتكاليف، وبالفعل تابع مكتب الوزير قصتهما بشكل كبير، كما أن هناك مشافي في أمريكا أعلنت أنها ستككفل بالطفلين وبعمليتهما وإحضارهما إلى أمريكا بالتعاون مع منظمة سامز، ومثلها فرنسا بعد التعاون مع منظمات دولية، إلا أن النظام رفض كل هذه الخيارات مفضلاً أن يظهر نفسه بمظهر إنساني من خلال تأمين قبول علاجهما في إحدى الدول التي يختارها هو، حيث حصل على قبول لهما في إيطاليا لكن إجراءات السفر كانت ستأخذ مزيداً من الوقت.

وكان الهلال الأحمر العربي السوري قد أصدر بياناً اتهم فيه بداية الطاقم الطبي في الغوطة برفض إخلاء الطفلين في محاولة منه للتهرب من مسؤولياته تجاههما، ثم تحدث عن جهود النظام في تأمين خروج الطفلين من الغوطة إلى دمشق وتأمين علاجهما والسعي للحصول على قبول في أحد المشافي المختصة، ليلقي في النهاية اللوم على القدر بوفاة الطفلين متناسياً مسؤولية النظام الكبيرة وتقاعسه في التعاطي مع قضية إنسانية كقضية الطفلين معاذ ونورس.