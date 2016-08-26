﻿سكان داريا السورية يغادرونها… وماتت الحرب

دمشق ـ «القدس العربي»: هكذا وضعت الحرب أوزارها في أكثر المناطق السورية خطراً على العاصمة دمشق من الناحتين الامنية والعسكرية، انتهت الحرب هناك في بلدة داريا جنوب دمشق لكن قصة الحرب السورية لم تنتهِ وربما تكون في بدايتها في مناطق أخرى.

على طريق المتحلق الجنوبي الذي يفصل داريا عن مدينة دمشق تصطف عشرات الحافلات الكبيرة ذات اللون الأخضر، تنتظر إشارة صاحب القرار لدخول داريا لتقلّ مئات المدنيين والمقاتلين الذين سيحطون رحالهم في مدينة ادلب شمالاً وفق ما تقتضي بنود التسوية التي حصلت مؤخراً.

رُفعت الأيدي عن الزناد في داريا وأغلقت فوهات المدافع وصار الحديث عن التسوية بدل التقدم الميداني، انتهت أيام الاشتباك التي دامت لأربع سنوات بدون توقف خسرت فيها القوات الحكومية والمسلحون المناوئون لها عشرات الضحايا.

على الجدران المهدمة لم تبقَ سوى عبارات الذكرى، المتحاربون كانوا يهددون بعضهم، ألوية الجيش الحر تكتب على الجدران: قادمون إلى دمشق، وقوات من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري تكتب أيضاً: سنسحقكم.

تحت لهيب شمس حارقة تجمعنا نحن مراسلي وسائل الاعلام ننتظر الدخان الأبيض فشاهدنا دخاناً أسود كثيف حيث كان مقاتلو لواء شهداء الإسلام وأجناد الشام وفصائل أخرى من الجيش الحر يحرقون مقراتِهم الميدانية قبل رحيلهم عنها.

وبرعاية أممية نجحت الحكومة السورية والمقاتلون المناوئون لها في التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج ما يقارب من السبعمائة مقاتل وحوالي ثلاثة آلاف مدني هم عائلات هؤلاء المقاتلين من داريا والتوجه إلى محافظة ادلب شمالاً وتسليم أسلحتهم الثقيلة من دبابات ومدافع ورشاشات وعربات بي إم بي للجيش السوري، وفق الاتفاق سيحتفظ المقاتلون بسلاحهم الفردي الخاص وهو إما بندقية كلاشنكوف أو مسدس حربي.

التسوية التي حصلت في داريا لم تكن مفاجئة، كانت بوادرها تتشكل شيئاً فشيئاً خلال الاسابيع الماضية في ظل تقدم ميداني وإطباق جغرافي من طرف الجيش السوري، قبل ذلك كان الجيش قد فصل بلدة داريا عن بلدة المعضمية المجاورة، المساحة الجغرافية التي تجمع فيها مقاتلو الجيش الحر تحت الضغط الميداني للجيش السوري ما عادت تسمح ببقاء هؤلاء المقاتلين أكثر من ذلك، تغيرت قواعد الاشتباك خلال الاسابيع الاخيرة وصارت التسوية هي الحل الأمثل.

صباح يوم الجمعة كانت الدبلوماسية السورية ممثلة بفيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري تجتمع مع مسؤولين أمميين في دمشق لتذليل العقبات التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاق، داخل داريا كانت شخصيات أمنية وعسكرية سورية رفيعة تضع التأشيرات النهائية على آلية تنفيذ الاتفاق فيما شوهد ضباط روس بالقرب من دوار الباسل في داريا بدون أن يعني ذلك أن للطرف الروسي دورا مباشرا في هذا الاتفاق.

في عمق داريا وتحديداً في حي الجمعيات كان المقاتلون المستسلمون يحزمون حقائبهم ويحدثون أنفسهم كيف هي الحال في ادلب وهل هي استراحة مقاتل أم استقالة كاملة من الحرب السورية، بعضهم لن يكلف نفسه عناء السفر إلى ادلب فدمشق أقرب اليه.. سيسلم نفسه للأجهزة الامنية السورية وستتم تسوية وضعه، تلك هي معادلة «حضن الوطن».