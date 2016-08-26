﻿مجلس الأمن يناقش قضية «الكركرات» استجابة لشكوى البوليساريو

الرباط – «القدس العربي»: ناقش مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الجمعة، قضية «الكركرات»، وفقا لما هو مبين في البرنامج اليومي للمجلس.

ويتعلق الامر بشكوى بعثت بها جبهة البوليساريو بشأن عملية تطهير للتهريب وتجارة المخدرات قامت بها القوات المغربية بتطهير منطقة الكركرات على الحدود مع موريتانيا وهو ما اثار الجبهة التي تناهض مغربية الصحراء، واعتبرتها خرقاً لوقف اطلاق النار.

ويشير برنامج مجلس الأمن الدولي ليوم أمس الجمعة الى أنه سيناقش الاتفاق الموقع بين الحكومة الكولومبية وحركة القوات المسلحة الثورية المتمردة (فارك)، ثم بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء «المينورسو»، إضافة إلى مواضيع أخرى.

ورغم الحاح جبهة البوليساريو على انتزاع ادانة رسمية من قبل مجلس الأمن للعملية العسكرية التي قام بها المغرب في منطقة «الكركرات» فان المجلس أكد أن قواته لم ترصد وجود أي معدات عسكرية بهذه المنطقة، بل لاحظت، فقط، وجود سيارات وصفتها بـ«المدنية».