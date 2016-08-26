مجلس الأمن يناقش قضية «الكركرات» استجابة لشكوى البوليساريو
الرباط – «القدس العربي»: ناقش مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الجمعة، قضية «الكركرات»، وفقا لما هو مبين في البرنامج اليومي للمجلس.
ويتعلق الامر بشكوى بعثت بها جبهة البوليساريو بشأن عملية تطهير للتهريب وتجارة المخدرات قامت بها القوات المغربية بتطهير منطقة الكركرات على الحدود مع موريتانيا وهو ما اثار الجبهة التي تناهض مغربية الصحراء، واعتبرتها خرقاً لوقف اطلاق النار.
ويشير برنامج مجلس الأمن الدولي ليوم أمس الجمعة الى أنه سيناقش الاتفاق الموقع بين الحكومة الكولومبية وحركة القوات المسلحة الثورية المتمردة (فارك)، ثم بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء «المينورسو»، إضافة إلى مواضيع أخرى.
ورغم الحاح جبهة البوليساريو على انتزاع ادانة رسمية من قبل مجلس الأمن للعملية العسكرية التي قام بها المغرب في منطقة «الكركرات» فان المجلس أكد أن قواته لم ترصد وجود أي معدات عسكرية بهذه المنطقة، بل لاحظت، فقط، وجود سيارات وصفتها بـ«المدنية».
لاجديد منتظر من قوات غض البصر عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (المينورسو) وبشكل خاص بزيهم الجديد الذي فصل (بعد مفاوضات عسيرة ما بعد طردهم ) حسب مقاس المغرب.ماذا يمكنكم إستنتاجه إن كانت جل وسائل الإعلام أكدت المسح العسكري المغربي للمنطقة المدعوم بتغطية جوية في حين قوات حفظ آمان الأنظمة المستبدة تنفي ذلك ؟ نتائج الإجتماع محسومة مسبقآ إن كان هناك عمى (الألوان) والخلط بين ماهو مدني و ما هو عسكري .
البيان الذي اصدره المغرب واضح وضوح الشمس و لا لبس و هو خروج قوات من الدرك و الجمارك خارج الحزام مما يعد انتهاكا لوقف اطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المملكة المغربية والشي الغامض و الغير مفهوم هو رد الامم المتحدة هذا من جهة و من جهة اخرى فان خروج هذه القوات ليس من اجل محاربة عصابات المخدرات و المتاجرة بالسيارات المسروقة و لا الجماعات المسلحة كما يدعي المغرب بل هو من اجل استفزاز جبهة البوليساريو للرد عليه باعلان الحرب بالتالي نسف مخطط التسوية المتفق عليه و هذا بعدما تاكد المغرب ان نتيجة الاستفتاء النهاءية لن تكون في صالحه.
هناك سؤال محير وهو :
هل يريد المغاربة من سكان سبتة ومليلة رجوع المدينتين للمغرب ؟ بالطبع لا لأنهم سيخسرون الكثير من الإمتيازات !
وكذلك الصحراويين فهم لا يريدون خسارة إمتيازاتهم ببلادهم إن هي بقت تحت الإحتلال المغربي !!
ولا حول ولا قوة الا بالله