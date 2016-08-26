﻿المعارضة السورية تتهم موسكو بممارسة التضليل الإعلامي في حلب بعد عجزها عن إيقاف زحف الفصائل

حلب ـ «القدس العربي»: اعتبرت مصادر من المعارضة الميدانية في سورية أن موسكو تمارس التضليل الإعلامي حيال الهدنة في حلب والسماح بعبور قوافل إغاثية وطبية نحو المدينة، وأفادت بأن الطيران الحربي الروسي ضاعف من نسبة هجماته بالأسلحة المحرمة دولياً.

كما أكدت المصادر بأن التقدم الأخير الذي حققته المعارضة وكسر حصار حلب جاء رغم المشاركة العسكرية الكبيرة للروس فيها، وكذلك رغم تواجد الميليشيات الطائفية العراقية والإيرانية واللبنانية، فيما كانت خسائر النظام السورية العسكرية البشرية هي الأكبر من نوعها، وكل محاولاته لقطع طريق الواصل لحلب باءت بالفشل الذريع وسط تمترس المعارضة في مواقعها بدون أي تراجع.

المنسق العام بين الفصائل في الشمال السوري، الدكتور عبد المنعم زين الدين وصف «روسيا» بـ «الكاذبة» حيال ما روجته عن قبولها هدنة في محافظة حلب والسماح بإدخال مواد إغاثية وإنسانية، وقال: «دليلنا على ذلك هو على أرض حلب ذاتها، إذ أن طائراتها الحربية لم تغادر الأجواء بشكل شبه مطلق منفذةً غارات مكثفة لم تنقطع لا في ساعات الليل ولا في النهار».

الدكتور زين الدين قال لـ «القدس العربي» خلال اتصال هاتفي، الطائرات الروسية تتعمد قصف وتدمير الطريق الذي من الممكن أن تدخل عبره المساعدات الإغاثية والطبية وغيرها، كما إن الادعاءات الروسية يتزامن معها تصدير متعمد من قبل الإعلام التابع لها بأن السيارات التي يتم استهدافها على هذا الطريق هي سيارات عسكرية لتبرير جرائمها، منوهاً إلى إن هذه السيارات عددها قليل للغاية وهي مدنية.

كما نفى المنسق العام، الروايات الإعلامية كافة التي تتحدث بأن تقدم المعارضة السورية المسلحة الأخير في حلب ناتج عن عدم تدخل الطائرات الروسية في مؤازرة النظام السوري، مؤكداً أن التقدم الكبير الذي أحرزه جيش الفتح وبقية الفصائل المقاتلة معه حصل رغم تنفيذ المقاتلات الروسية لعدد كبير من الغارات الجوية بأشد أسلحتها الجوية الصاروخية فتكاً، وأن موسكو كانت وما زالت مشاركة في معارك حلب بثقل عسكري كبير ورغم ذلك فشلت في إيقاف هجمات المعارضة أو تقديم العون للأسد على الأرض.

وفيما يخص الأوضاع الميدانية قال الدكتور زين الدين: معارك المعارضة مستمرة ويجب توجيه الجهود الحالية لتوسعة الطريق المؤدي إلى حلب المدينة، على اعتبار ان الطريق الحالي ضيق ولا يلبي الاحتياجات المرهونة به، وتوسعة الطريق أمر بالغ الأهمية لأن الطريق المؤدي إلى حلب المدينة يتعرض لقصف عنيف ومركز من قبل النظام السوري والطائرات الروسية.

واستطرد المصدر بالقول: سيتم بعد ذلك استكمال بقية المراحل الموضوعة من قبل المعارضة لتحرير حلب من سيطرة النظام السوري، والمعارك لم تتم تتوقف أبداً وقوات الأسد تحاول مرتين أو أكثر يومياً لاستعادة ما فقدته خلال الأيام الماضية.

وأشار القيادي في حديثه، إلى استماتة النظام لإعادة قطع الطريق على المعارضة عبر تنفيذ هجمات متتالية، ولكنه تكبد خسائر بشرية وعسكرية كبيرة للغاية، والمعارضة نجحت بشكل كامل بصد الهجمات كافة التي تتمحور أيضاً على الجبهات المطلة على الكليات الحربية التي تم تحريرها مؤخراً.

أما الطائرات الحربية الروسية فقد أقدمت على تدمير المنطقة المحيطة بـ «الراموسة» تدميراً كاملاً، وترتكب مجارز يومية بحق الأحياء السكنية انتقاماً من خسائرها على الجبهات، كما تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً بدون أي تعقيب أممي أو دولي واقعي ومنطقي حول الأسلحة المحرمة.

النظام السوري تعمد على خلفية فشله في قطع الطريق نحو مدينة حلب واستعادة المناطق التي خسرها إلى إخفاء الأعداد الكبيرة لقتلاه، ولكن وسائل الإعلام المعارضة وثقت عشرات الشرائط المصورة لاستهداف تجمعات بشرية بصواريخ موجهة وكل عملية أدت إلى مصرع أعداد كبيرة منهم لم يعترف بهم النظام ولم يعلن عن مقتلهم أصلاً، بحسب ما قاله المصدر.

وأضاف: فشل للنظام في الميادين العسكرية بحلب وخاصة الطريق نحو حلب والذي يصل طوله إلى اثنين كيلو متر ونصف، وتعمل مدفعية الأسد وصواريخه على استهداف التجمعات البشرية الكبيرة للمدنيين في ريف حلب الغربي وفي إدلب وغيرهم، بغية الحفاظ على تأييد الروس له وعدم الكشف عن معدل خسائره البشرية والعسكرية الهائلتين.

«الأسلحة الصاروخية، الفراغية، والعنقودية، والنابالم والفوسفورية باتت أسلحة عادية تستخدم في ضرب الأحياء المدنية والتجمعات السكانية في العديد من المناطق، والصمت العالمي حيال القضية السورية يزيد من قبح التآمر على هذا الشعب، وصمتهم بات يعتبر تأييداً لإجرام هذا النظام الذي لم يدع وسيلة إرهاب إلا واستخدمها على السوريين دون أي رادع أخلاقي أو إنساني»، بحسب ما أورده المصدر في حديثه.