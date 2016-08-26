﻿تنظيم «الدولة» يعزل أحياء الموصل بالجدران الكونكريتية والحواجز الترابية

اربيل ـ «القدس العربي»: تحدث شهود عيان لـ « القدس العربي» عن قيام تنظيم الدولة بعزل أحياء مدينة الموصل وتطويقها بالجدران الكونكريتية «الخرسانية» والحواجز الترابية.

وقد شمل العزل الأحياء السكنية الواقعة على أطراف المدينة تمهيداً لعزل جميع اﻻحياء عن بعضها، وقام بذلك مستخدماً الرافعات العملاقة والجرافات، وقال الشهود تأتي هذه الخطوة كإجراءات أمنية و احترازية خشية اقتحام القوات العراقية للمدينة بعد انهيار حصن التنظيم الأول مدينة القيارة، حيث تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها مؤخراً وطرد عناصر التنظيم منها.

وأضافوا: بدأ التنظيم بإغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة بواسطة الحواجز الترابية، وحفر خندق يحيط بجميع اطراف المدينة منعا ﻻقتحامها، كما أن التنظيم ينوي تفخيخ جميع المؤسسات والدور الحكومية في المدينة خشية من سيطرة القوات العراقية عليها حال دخولها، ويكتفي بالتخفي في اﻻحياء السكنية والمزارع لجر القوات المسلحة العراقية إلى حرب شوارع.

خبراء عسكريون قللوا من أهمية هذه الإجراءات التي أقدم التنظيم على تنفيذها، وقالوا أنها ﻻتثني القوات العراقية من اقتحام المدينة، مبينين أن القوات العراقية لديها الوسائل واﻻمكانيات اللازمة و التي تمكنهم من اقتحام المدينة حال وصولها، وﻻ يمكن للتنظيم وضع حواجز وموانع صناعية على طول حدود مدينة الموصل التي تمتد لمئات الكيلومترات لصعوبة الأمر، وأشاروا أنه من أفضل الخطط والوسائل المتاحة لدى التنظيم والتي يستخدمها في معاركه هي حفر اأنفاق والتي لم تمكنه من الصمود في مدن الفلوجة والرمادي والرطبة، مؤكدين أن الجدران الخرسانية والحواجز الترابية من شأنها محاصرة من كان في داخل المدينة وليس من هو خارجها، مرجحين إقدام التنظيم لمثل هذه الأعمال والغرض منها منع اﻻهالي من الخروج من المدينة أثناء بدء العمليات العسكرية التي تنوي الحكومة العراقية البدء بها.

وسبق لقوات الجيش العراقي أن استخدمت طريقة عزل الأحياء السكنية عن بعضها في الموصل وغيرها من المدن العراقية بغية السيطرة عليها ومنع حدوث الهجمات التي كانت تتعرض لها تلك القوات من قبل المجاميع المسلحة، وهو ما انعكس سلباً على الحياة اليومية لدى المواطنين، وقد قوبلت تلك اﻻجراءات اأمنية بالرفض التام من قبل أهالي المدينة كونها تحد من حريتهم وتحركاتهم.

ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ (405 كيلومتر ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ / يونيو 2014 بعد انسحاب قطعات الجيش منها قبل أن يسيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب البلاد.