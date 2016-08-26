﻿الشاهد يرسم صورة قاتمة للوضع في تونس: قد نضطر لتسريح الآلاف وفرض ضرائب جديدة

تونس – «القدس العربي» : رسم رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في بلاده، محذراً من اتباع سياسة التقشف وتسريح آلاف الموظفين وفرض ضرائب جديدة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنعاش الاقتصاد المتردي، لكنه تعهّد في المقابل بوضع حد للفساد المستشري في البلاد والتصدي للاعتصامات غير القانونية والتي تعطل الإنتاج في البلاد، دون المس بحرية الإعلام والتعبير كأحد أهم مكتسبات الثورة التونسية.

وخلال جلسة استثنائية عقدها البرلمان، أمس الجمعة، لمنح الثقة لحكومته، أكد الشاهد أنه في حال استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، فإن حكومته ستضطر إلى اتباع سياسة التقشف عام 2017، مضيفاً «يعني الدولة ستُجبر على تقليص مصاريفها في الصحة والضمان الاجتماعي، وستكون مجبرة على تسريح آلاف العمال ورفع الضرائب وإيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية».

وأكد أن تونس نجحت في تحقيق الإنتقال السياسي والديمقراطي إلا أن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع الاقتصادي والإجتماعي في البلاد، مشيراً إلى أن «المواطن التونسي لم يبذل مجهوداً في العمل الى جانب عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار لاسيما في المناطق الداخلية وتراجع حجم الإستثمار واستفحال الرشوة وتزايد حجم الفساد والمحسوبية فضلاً عن ازمة الاخلاق والقيم التي عاشتها البلاد».

وحمل الشاهد جميع الأطراف (السياسيين والمجتمع المدني والإعلام) مسؤولية الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي تعيشه البلاد، والذي قال إنه أدى الى تراجع ثقة الشعب في الدولة وفقدان الامل لدى شرائح من المجتمع.

وأضاف «الوضع الاقليمي المتقلب وتنامي ظاهرة الإرهاب والركود الإقتصادي لأهم الشركاء الإقتصاديين زاد في تعميق الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد».

وأشار، في السياق، إلى تراجع انتاج قطاعات اقتصادية هامة كالفوسفات «الذي انخفض إنتاجه بـ60 في المئة أي ما يعادل حجم إنتاج سنة 1928، الى جانب قطاع المحروقات والسياحة مما ادى الى نسبة نمو ضعيف خلال الخمس سنوات الاخيرة يعادل حدود 1.5 في المئة».

وأضاف «هذا النقص في خلق مواطن الشغل ادى الى اللجوء الى الانتداب في الوظيفة العمومية التي بلغت 112 ألف موظف جديد بدون اعتبار الانتدابات التي حدثت في المؤسسات العمومية (…) فكتلة الاجور التي كانت تبلغ 6.7 مليار دينار سنة 2010 أصبحت اليوم 13.4 مليار دينار، أي الضعف».

وأكد الشاهد أن مصاريف الدولة التي فاقت مداخيلها ولّدت عجزاً في الميزانية أجبر الدولة على الاقتراض المكثف وهو ما ادى الى إرتفاع المديونية ودخول البلاد في «دوامة مفزعة» بين العجز والقروض والمديونية التي بلغت في سنة 2016 ستة وخمسين مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010 وهو ما يمثل 62 في المئة من الناتج المحلي الخام، مشيراً إلى أن «هذا الوضع فرض اللجوء الى الاقتراض لتسديد العجز والمديونية وتمويل المشاريع ونفقات الدولة ولاسيما التوجه الى صندوق النقد الدولي علماً ان الدولة تعهدت بالزيادة في الأجور خلال سنة 2017 بلغت 1615 مليار دينار، وترقب نسبة نمو تبلغ في احسن الحالات 1.6 للسنة المقبلة».

وحضر جلسة التصويت مئتي نائب من أصل 217، ويحتاج الشاهد إلى موافقة أكثر من نصفهم (109 أصوات) لمنح الثقة لحكومته كي تتمكن من الشروع في عملها، ويتوقع حضور عدد آخر من النواب خلال الجلسة المسائية والتي قد تنتهي بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

من جانب آخر، تعهد الشاهد بوضع «برنامج استثنائي» لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد، عبر التركيز على النقاط الأساسية التي تضمنتها وثيقة قرطاج بالتوازي مع الشروع في التأسيس لمنوال تنموي جديد.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل مع هيئة مكافحة الفساد لوضح حد للفساد المستشري في البلاد، متعهداً بالإسراع في اعداد النصوص القانونية المرتبطة بمقاومة الفساد كقانوني هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وقانون الإثراء غير المشروع وقانون حماية المبلغين وغيرها.

ولفت، في السياق، إلى أن جميع أعضاء حكومته سيقومون بالتصريح بمكاسبهم وممتلكاتهم في أجل لا يتجاوز أسبوعين بعد الحصول على ثقة المجلس.

كما تعهد بزيادة الإنتاج والتصدي للإعتصامات غير القانونية بدون المس بحق الإضراب المنصوص عليه في الدستور، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمار الخارجي، وإعداد مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لدفع النمو الاقتصادي، في أسرع الاجال، بما يضمن المرور بشكل مباشر وبدون تعقيدات إلى انجاز المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية.

وأشار إلى أن حكومته الجديدة ستشرع في الإصلاحات الضرورية للمحافظة على سلامة المالية العمومية وتفادي الإنزلاق نحو التقشف، من خلال اعتبار التصدير أولوية وطنية خاصة في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتطور، وكذلك جلب الاستثمار الخارجي عبر مشاريع كبرى تساهم في التقليص من الاقتراض الخارجي بالعملة الصعبة، فضلاً عن إصلاح المنظومة الجبائية «على أساس العدالة وتوسيع القاعدة الجبائية وتفعيل مبادئ التضامن الوطني (…) ومقاومة التهرب الجبائي».

كما تعهد بتوفير الاحاطة المعنوية والمادية الشاملة لأبناء الشهداء من قوات الأمن الداخلي والجيش ضحايا العمليات الارهابية، ومراجعة المنظومة التشريعية لحماية عناصر الأمن أثناء أدائهم لمهامهم بالاضافة الى توفير كل الإمكانيات لدعم قدرات المؤسّستين العسكرية والأمنية وتطوير أداء أجهزة الاستخبارات ومقاومة التّجارة غير المشروعة لارتباطها بتمويل الارهاب ووضع برنامج طموح لتنمية المناطق الحدودية وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، وخاصة فيما يتعلق بملفي شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف «نعلم مسبقاً أننا سنواجه لوبيات رافضة للتغيير والإصلاح، لكن الشعب التونسي أثبت أنه ذكي وأنه قادر على خلق المعجزات، واليوم بلادنا في حاجة إلينا ويلزمنا أن نقف لتونس لعودة الاقتصاد إلى العمل وإعادة الأمل إلى الشباب بالجهات الداخلية».

ولقي خطاب الشاهد ردود فعل متفاوتة من قبل النواب، فبينما رحب نواب الائتلاف المشارك في الحكومة بـ»صراحته» في توصيف المشكلات الكبرى للبلاد والاستعداد الكامل لدعمه لضمان نجاحه وفريقه الحكومي، اعتبر نواب المعارضة أن الشاهد «يبيع الوهم» في خطابه، محذرين من فشله وحكومته في حل المشكلات المتراكمة في البلاد.

واعتبرت النائبة عن كتلة «الحرة» بشرى بلحاج حميدة أن خطاب الشاهد «قوي وواضح وجريء وفي مستوى المرحلة (…) وروح التضامن حاضرة فيه»، مشيرة إلى أنها تؤيد الشاهد على إقرار سياسة التقشف.

وخاطب النائب عن حركة «النهضة» الحبيب خضر رئيس الحكومة المكلف بقوله «كن رئيس حكومة نكون معك، فإذا انفضضت نكون عليك»، مشيراً إلى أن حكومة الشاهد منفتحة على كل التيارات والمدارس الفكرية (من الحزب الشيوعي سابقاً إلى القوميين والدساترة وغيرهم».

وأكد النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي إن الجبهة لن تصوت لحكومة الشاهد وستكون ضد سياسة التقشف التي سيتبعها، وخاطب الشاهد بقوله «سيكون مآل حكومتك الفشل إذا لم تغير من السياسات وتتموقع في صالح الشعب»، كما اعتبر أن خطاب الشاهد يتضمن «بيعاً للوهم وللمطالب القديمة المتجددة».

وحذر النائب المستقل عدنان الحاجي الشاهد من الفشل «إذا دخل السوق بالعصا»، مشيراً إلى أن خطابه تضمن لغة تهديد، كما انتقد «تغاضي» الشاهد عن تسمية المسؤولين الأساسيين عن فشل حكومة الصيد (في إشارة إلى الائتلاف الحاكم) وتوزيعه على الشعب التونسي بالتساوي.

وسيُعقب تدخلات النواب خطاب جديد للشاهد للرد على الأفكار التي تم طرحها، وتأتي بعد ذلك مرحلة التصويت على الثقة، والتي يفترض أن تبدأ في ساعة متأخرة، كما حدث مؤخراً خلال جلسة التصويت على حكومة الحبيب الصيد.