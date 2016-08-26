﻿وزارة الإعلام الفلسطينية: الأمعاء الخاوية للأسير كايد هزمت الاحتلال

رام الله – «القدس العربي»: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني رسلان محاجنة إن المحكمة العسكرية للاحتلال في معسكر سالم شمال الضفة الغربية أصدرت حُكماً بالسجن الفعلي مدة خمس سنوات على الأسير زيد ماهر أشقر (19 عاما) من بلدة صيدا قضاء طولكرم. وأوضح محاجنة أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت أشقر بعد إصابته بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في تاريخ 11 من كانون الثاني / يناير الماضي.

وفي السياق أصدرت محكمة صلح الاحتلال في القدس قراراً بالإفراج عن الأسير سفيان عبده بشروط وذلك عقب إعادة اعتقاله في تاريخ 19 آب/ اغسطس الحالي علماً بأنه كان قد أمضى 14 عاماً وأُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته قبل حوالى الأسبوعين.

وأوضح محامي نادي الأسير مفيد الحاج أن شروط محكمة الاحتلال تمثلت بفرض الحبس المنزلي على الأسير عبده لأربعة عشر يوماً وكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل.

وجدير بالذّكر أن الأسير عبده من جبل المكبر في القدس.

في غضون ذلك نكلت قوات الاحتلال بالأسير حسان آدم خليل ( 19عاما) من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل خلال عملية اعتقاله من منزله. ونقلت عنه محامية نادي الأسير الفلسطيني جاكلين فرارجة عقب زيارتها له في معتقل عتصيون أن جنود الاحتلال اقتحموا منزله وأحدثوا الخراب في محتوياته واعتدوا عليه بالضرب بالأيدي وأعقاب البنادق على جميع أنحاء جسده خاصة ظهره وذلك رغم إعلامه لهم بأنه يعاني من مشكلة صحية في ظهره. بشار الى أن الاحتلال اعتقل الأسير خليّل في 21 آب الحالي.

وعلى الجانب السياسي رأت وزارة الإعلام الفلسطينية في انتصار الأسير كايد على السجّان هزيمة للاحتلال وكل أساليبه وفتح طاقة أمل أولى لإسقاط الاعتقال الإداري. وأكدت أن انتزاع كايد لحريته بسلاح الأمعاء الخاوية والإرادة الفولاذية بعد 71 يومًا من الصمود يوجه رسالة حرية إلى العالم كي يتدخل ويغلق ملف الاعتقال الإداري، المخالف لكل القوانين والاتفاقات.

واعتبرت الوزارة انتصار الأسير بلال وقرار الإفراج عنه في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بداية النهاية لشطب ملف الإداري خاصة أن الاحتلال حوله إلى الاعتقال الإداري يوم حريته بعد 14 عاماً ونصف من الصمود في مدافن الأحياء.

ووجهت وزارة الإعلام مناشدة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولي للضغط على دولة الاحتلال لإقفال هذا الملف دون إبطاء لأن استمراره يعني عمليًا الاعتقال المفتوح وبلا محاكمة لأبناء الشعب الفلسطيني.