﻿كلكم ستسيرون على العكازات

في أزقة مخيم الدهيشة للاجئين يسير على العكازات فتيان في اعمار 15 ـ 16 سنة وشباب في العشرينيات من اعمارهم، حيث أصيبوا في الاونة الاخيرة برصاص الجيش الإسرائيلي. كل واحد منهم مر بعدة عمليات جراحية مطولة وينتظره المزيد من العمليات. كل واحد منهم بحاجة إلى رعاية دائمة وإلى اعادة تنظيف الجرح واخراج الشظايا وإلى أدوية مضادة للالتهابات واستبدال قطعة البلاتين التي زرعت. لقد بترت قدم أحد الفتية.

« يقولون في الاخبار إنه لم يكن قتلى، بل مصابين فقط. فيهدأ الجميع ولا يتخيلون المعاناة التي نمر بها»، هذا ما قاله ن. لصحيفة «هآرتس» (23 سنة)، الذي أصيب في قدمه بالرصاص الحي قبل عامين تقريبا، حسب اقواله فإنه، عندما حاول انقاذ مصاب وحمله إلى مكان آمن. الاطباء اعتقدوا أنه يجب بتر قدمه، لكنه صمم ووجد علاجا أنقذها في ألمانيا. وهو ما زال يسير على العكازات ولا يتحدث عن الألم.

ثلاثة اقتحامات للجيش الإسرائيلي على المخيم الواقع في جنوب بيت لحم مؤخرا، بين نهاية تموز وبداية آب، انتهت بعدد من الاعتقالات. ولكنها انتهت ايضا بـ 15 مصابا بسبب إطلاق النار، وضعهم صعب. هذا التركيز في عدد المصابين الذين اطلق الجنود النار عليهم على الركبتين، الذين سيبقى بعضهم معاقا طوال حياته، ذكر الجميع أنهم ليسوا وحدهم، حيث إنه في اقتحامات سابقة، في بداية تموز وعلى مدى السنة الماضية كان يوجد مصابين، جميعهم بحاجة إلى اهتمام المخيم وعطفه.

في بداية الاسبوع أجريت مناسبة لتكريم المصابين. وقد وضعت صفوف من الكراسي على جانب الشارع الرئيس الذي تم وقف الحركة فيه، وشيئا فشيئا امتلأت الكراسي بسكان المخيم ـ المصابون ومن جاءوا لتكريمهم. المصابون تحدثوا بانفعال عن الأدوية التي تعمل على وقف النزف وعدم الشعور بالألم وعن العمليات. تحدثوا عن اشهر طويلة لم يتمكنوا خلالها من الذهاب وحدهم إلى الحمام والاستحمام، وعن العضلات التي اصبحت ضعيفة، وعن الشوق إلى ملامسة الارض. وهناك من شاهدوا القناص وهو يصوب نحوهم وبجانبه ضابط، كما قالوا. وهناك من لاحظوا عدسة التكبير على البندقية. وهناك من اعتقدوا أن القناص الذي أطلق النار عليهم كان فوق بناية خارج المخيم.

بعضهم حصلوا على العكازات من هنا وهناك، التي هي غير ملائمة احيانا. قطعة المطاط في احداها تلفت، لذلك فهي تنزلق. العلاج مكلف. وكذلك الذهاب في سيارة عمومية من اجل الفحص في المستشفى يشكل العبء الاقتصادي. كثيرون منهم ليس لهم تأمين صحي، واحيانا تكون العملية الجراحية في الخارج هي الأمل الوحيد لانقاذ القدم، وبعضهم يحتاج إلى المال غير الموجود.

هناك من تم اعتقالهم بعد العملية الجراحية، أو قبل العملية الجراحية الثانية، وتمت محاكمتهم لبضعة اشهر ودفع الغرامات. وايمان المصابين الذين يعتقدون أنهم يمثلون شعبهم، والمبدأ القائل بأنهم يقاومون الاقتحامات للمخيم بالحجارة، تم استبداله في الوقت الحالي بالشعور الصعب للوحدة حيث إنهم يواجهون تأثير الاصابة.

كثير من الناس في الدهيشة على قناعة بأن اليد الموجهة هي يد «كابتن نضال»، وهو مركز الشباك الذي يقوم بالانتقام من المخيم لأن أحدا ما قام بتصويره في أحد الاقتحامات ووضع صورته في الفيس بوك. في شهر شباط تم تعليق اعلان في المخيم وضع عليه شعار الجبهة الشعبية وفتح، وعد بالانتقام من «نضال والجنود»، وبأن حجارة المخيم ستصيبهم.

يتحدثون في المخيم عن أنه في التحقيقات وفي المكالمات الهاتفية والزيارات البيتية يقول الكابتن نضال للشباب: «هنا لن يسقط أي شهيد، لكنكم جميعكم ستسيرون على العكازات». وفي مناسبة أخرى يقول لهم «سنجعلكم معاقون».

الكابتن نضال (هذا اللقب بحد ذاته هو عبارة عن تعدي حسب رأيهم، لأن كلمة نضال تعني المقاومة). وقد ظهر نضال في المخيم قبل سنة أو سنة ونصف، هم لا يذكرون بالضبط، وكانت هناك شكاوى قدمت لمؤسسات دولية حول فظاظته. هذا ما قيل للصحيفة. وقد اختفى بضعة اشهر ثم عاد للظهور مجددا.

في قرية «تقوع» الواقعة شرقي المخيم، أصيب نحوا من 20 شابا خلال بضعة اشهر في أقدامهم. ولديهم شخص يدعى «كابتن عماد» من الشباك (هذا هو الاسم الذي يذكرونه، لكنهم ليسوا متأكدين 100 في المئة). وهو كما يقولون في القرية، يعد الشباب الذين يتصادمون مع الجنود المقتحمين في المدينة، بأنهم سيصبحون معاقين. وكثير من الاصابات ايضا بالرصاص الحي لسكان مخيم الفوار الذين اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيمهم قبل عشرة ايام، هي في الركبتين. وهذا يعني أن مخيم الدهيشة ليس وحده.

وجاء من الشاباك ردا على ذلك أنه «في اطار عمل مركزي الشباك للحفاظ على أمن المنطقة والدفاع عن السكان من تهديد الإرهاب، فإنهم يقومون بالتحدث بشكل يومي مع سكان المنطقة. الادعاءات التي قمتم بطرحها تم فحصها وتبين أن لا أساس لها من الصحة».

ل. من «تقوع» قال إن والده غضب عليه جدا عندما أصيب ولم يقم بزيارته في المستشفى في اليومين الأولين ولم يوافق على التحدث معه. وبعد ذلك أصبح أكثر ليونة. ولكن ل. لن يستطيع الخروج للصدام مع الجنود، كما اعترف. ي. الذي يبلغ 15 سنة من مخيم الدهيشة عاد في الأسبوع الماضي من المستشفى بعد علاج دام اسبوعين. والده قال إن «الجنود هم الذين جاءوا الينا، إلى بيتنا. ولسنا نحن الذين ذهبنا اليهم». وحسب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي يتم استخدام بندقية «روجر» في الاقتحامات. المراسلون (وربما المتحدث بلسان الجيش) يقولون إن هذا السلاح غير فتاك، لكن هذا القول خاطيء أو مضلل. فهناك على الأقل اربعة فلسطينيين غير مسلحين، منهم قاصر، قتلوا ببندقية «روجر» خلال السنة والنصف الاخيرة. وكما يبدو، فان الفتى محمد أبو هشهش قتل أيضا ببندقية «روجر» في الاسبوع الماضي في مخيم الفوار.

لقد تم اقامة لجنة للمصابين في الخليل ومخيم الدهيشة، أي في عدد من الاماكن يستنتجون أن الجيش يزيد استخدام الرصاص الحي في المواجهات مع راشقي الحجارة غير المسلحين. والاصابات تكون شديدة ومتعمدة. وحسب التقدير فإن الحديث يدور عن أكثر من 100 مصاب في الضفة الغربية ـ بينهم كثير من الاطفال الذين حولهم الجيش الإسرائيلي في العامين الماضيين إلى معاقين. ولكن ليس هناك بعد أي تبادل للمعلومات حول هذا الاجراء ولا يوجد تركيز للمعطيات التي تؤكد استخدام هذا الاجراء.

القدم تدلّت

على مدى ثلاثة ايام، التقيت مع 12 مصابا. المحظوظون منهم أصيبوا بالعضلات. وآخرون تكسرت عظامهم أو تقطعت أوتار اعصابهم. ع. الذي أصيب برصاصتين أصيب بالغيبوبة مدة عشرة ايام، وكان هناك خوف على حياته. واصدقاؤه لم يبتعدوا عن سريره إلى أن استيقظ وهو بلون «الشيد». وبعضهم أصيب برصاصة اخترقت احدى القدمين ومنها إلى القدم الاخرى ومن ثم خرجت. وهناك شباب تم اطلاق النار عليهم مرتين، مرة في كل قدم. وهذا ما حدث لـ «ي». (15 سنة) و«ح». الذي حاول انقاذه «ي». كان في خارج البيت، وعند بزوغ الفجر شاهد 20 جنديا وهم يقتربون. وتم اطلاق النار على قدمه فسقط. و«ح». البالغ من العمر 18 سنة ركض من اجل انقاذه وحمله باتجاه البيت. أحد الجنود قام باطلاق النار على «ح»، وهو بدوره حاول السير وهو يحمل «ي» فتم اطلاق النار عليه مرة اخرى فسقطا معاً. وحينها تم اطلاق النار على قدم «ي» الثانية.

«فور اصابتي بالرصاصة تدلت قدمي مثل ورقة»، قال م. (19 سنة) من مخيم الدهيشة الذي أصيب في كانون الاول. وقد اجتاز سبع عمليات جراحية، لكنه ما زال غير قادر على الدوس على قاع قدمه. وهو يقول ايضا إن الجنود قاموا باطلاق النار على كل من حاول انقاذه. وبين فقدان الوعي والآخر لاحظ اصدقاءه الذين حملوه من البيت إلى الساحة، حتى يضعوه في سيارة خاصة لنقله إلى المستشفى. ل. من تقوع عاد وكرر قول الطبيب: الرصاصة تكون مثل الفراشة، فهي تتحرك في داخل القدم وتحطم ما تحطم ومن ثم تخرج. إن من قاموا بتوثيق الاصابات في الخليل أعطوا وصف آخر هو «المقدح.

إن اغلبية الشباب الذين أصيبوا يفضلون عدم التحدث مع صحافية إسرائيلية حول ظروف الاصابة. أي أنهم لا يفضلون القول إنهم رشقوا الحجارة نحو الجنود الذين جاءوا في الفجر أو بعد منتصف الليل إلى أزقة المخيم، لاعتقال اصدقائهم وجيرانهم أو من اجل توزيع الدعوات للتحقيق. أحدهم كان مستيقظا وآخر كان من المفروض أن يسافر إلى خارج المدينة وثالث كان يصلي ورابع كان يعمل في سوبرماركت. «باختصار كلكم ذهبتم لشراء البوظة في الساعة الثالثة فجرا»، هذا ما قلته لهم، وضحكوا.

يزن اللحام في مهنته (22 سنة) لم يذهب لشراء البوظة في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل في 28 تموز. وهو ايضا لم يشارك في المواجهات مع الجيش، بل كان يسهر مع اصدقائه وقام بايصال أحدهم بسيارة والده. وهو ضابط في المخابرات الفلسطينية، درس اربع سنوات في جامعة الاستقلال التي تقوم بتخريج الاكاديميين للاجهزة الامنية. والده محمد اللحام عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني من فتح. وهو من القدماء في الحركة. وقد منع المسلحين في الانتفاضة الثانية من اطلاق النار من داخل مخيم الدهيشة لعدم منح الجيش الذريعة لهدمه.

اللحام الشاب قال للصحيفة إن جنديين من الجنود الذين كانوا على الشارع الرئيسي طلبوا منه ومن اصدقائه التوقف والنزول من السيارة بجانب محطة الوقود «الهدى». وقد قال لهم إنه من المخابرات الفلسطينية لكن ذلك لم يؤثر فيهم. الجنود طلبوا منه التوقف بقرب مكان لتصليح الإطارات، وقاموا باطلاق النار في كل صوب فهرب الشباب واختبؤوا وراء السيارة. وهو يقول إنهم طلبوا منه التحدث مع الاطفال والطلب منهم عدم رشق الحجارة.

وقد توقف الاولاد عن رشق الحجارة، لكن الجنود بدأوا بإطلاق النار مجددا. واللحام تجرأ على الاحتجاج ودخل في جدال مع الجنود فقاموا بضربه. وبعد أكثر من ساعة سمحوا له ولاصدقائه بالعودة إلى السيارة. واثناء ذهابه إلى السيارة، على بعد عشرة أمتار، أطلقوا النار عليه في قدمه اليسرى. ولم يشاهد من أطلق النار عليه، لكن الاصابة كانت من بندقية «روجر». وقد تم اجراء عمليتين جراحيتين له وهو الآن يسير على العكازات ولا يستطيع الدوس على قدمه وتنتظره فترة طويلة من العلاج الطبيعي.

الأب محمد كان في تلك الليلة في رام الله. وفقط في الساعة العاشرة صباحا تمكن صهره من الوصول اليه، وهو الصحافي والمحرر الرئيس لموقع «معا»، ناصر اللحام. «قال لي ما حدث مع يزن»، هذا ما قاله الأب اللحام للصحيفة. «قلت: هل مات؟ فقال لي ناصر، لا. قلت: لا بأس. ماذا سأقول؟ لم أتحدث عن ذلك بشكل علني، هناك الكثير من المصابين، وأنا كل يوم أقوم بزيارة أحدهم. فهل أتحدث عن ابني فقط؟ ولكن في ذلك المساء تحدثت مع الرئيس محمود عباس. وقلت له إن هناك تصعيدا إسرائيليا واضحا. لماذا يحتاجون إلى 50 جنديا من اجل تسليم دعوة للتحقيق؟ وقلت ايضا إن من يطلقون النار ليسوا جنودا بل هم مهندسون يصوبون بالضبط نحو الركبتين».

وقد جاء عن متحدث الجيش: «قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة تعمل حسب أوامر اطلاق النار، التي لا يوجد فيها أي تغيير في الآونة الاخيرة. كل عملية اطلاق نار تتم يتم ابلاغ الضباط بها. وبشكل عام، نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة يكون مرفقا باخلال بالنظام والعنف والقاء العبوات نحو الجيش. وفي الحادثتين المذكورتين أعلاه دخل الجيش الإسرائيلي إلى مخيم الدهيشة من اجل اجراء الاعتقالات. واثناء ذلك تم القاء العبوات باتجاه القوة وحدثت اخلالات بالنظام واعمال عنف. فقامت القوة بالرد بوسائل تفريق المظاهرات ورصاص الـ «روجر». من خلال التحقيق الأولي لم نجد تأكيد للادعاءات حول تصرف الجنود بشكل شاذ، لكن ذلك سيتم فحصه».

عميره هاس

هآرتس 26/8/2016