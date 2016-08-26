﻿واشنطن تطالب بمحاسبة من استخدم السلاح الكيميائي في سوريا

واشنطن -«القدس العربي» : تؤكد الخارجية الأمريكية انه يجب محاسبة من يستخدم السلاح الكيميائي في سوريا. وتقول اليزابيث ترودو الناطقة بإسم الخارجية الأمريكية: ستستخدم الإدارة الأمريكية كل الخيارات القانونية والدبلوماسية المناسبة لمحاسبة الأفراد أو الكيانات أو المجموعات أو الحكومات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ولا تخوض في المزيد من التفاصيل.

بينما شرح الناطق بإسم البيت الأبيض جوش ارنست ان الولايات المتحدة لن تعاقب النظام السوري عبر الإطاحة به لأن سياسة تغيير الأنظمة جربت في العراق في 2003 ولم تكن لمصلحة الولايات المتحدة. بالطبع لن تسمح كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي بتمرير قرار يخول استخدام القوة ضد النظام السوري او حتى تحويله إلى محكمة الجنايات الدولية. ولهذا فإن الإدانات الكثيرة هي الوحيدة المتاحة وهذا لن يؤثر كثيراً على تصرفات النظام السوري.