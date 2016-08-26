﻿كتائب القسام تكشف مشاهد حقيقية لـ «هجوم الضباب» والإجهاز على قوة عسكرية إسرائيلية

غزة – «القدس العربي»: كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل جديدة حول عملية تسلل مجموعة من ناشطيها المسلحين خلف خطوط القوات الإسرائيلية التي كانت تنفذ توغلا بريا في شرق وسط قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة في صيف عام 2014.

وبث الجناح المسلح لحماس تفاصيل عن تلك العملية التي نفذتها وحدة من الجناح العسكري، ضد قوة عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة.

واحتوى الفيلم الذي حمل اسم «الضباب» وعرضته الكتائب على مشاهد حقيقية عرضت لأول مرة لعملية أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون، وعملية التسلل خلف الخطوط التي نفذتها إحدى وحدات «النخبة» بعد عملية الأسر التي كانت بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو/ تموز من عام 2014.

وعرض الشريط المصور لقطات حقيقية وأخرى تمثيلية للاشتباك المسلح والهجوم الذي نفذه نشطاء الجناح المسلح لحماس. وظهر في التسجيل أفراد من كتائب القسام يلبسون زيا عسكريا، ويحملون بنادق رشاشة، يضعون لثاما على وجوههم على مقربة من مكان الهجوم، وشرحوا بالتفصيل العملية العسكرية.

وفي تفاصيل العملية أوضح التسجيل أنه بعد رصد القسام تجمعا لقوات إسرائيلية مكونة من ناقلات جند وعدد من جنود المشاة شرق حي التفاح والدرج، تم وضع خطة محكمة، من خلال تجهيز الوحدة المهاجمة بالعتاد العسكري المطلوب، بعد قضائهم أسبوعين كاملين داخل أحد «أنفاق المقاومة» بانتظار أوامر القيادة.

وأوضح القسام أنه فجر يوم 24 يوليو، تلقت المجموعة أوامر بالهجوم، فتحركت في الساعة السادسة صباحا، للهدف بأربعة من المقاومين من «وحدة النخبة» يحملون كافة صنوف الأسلحة الخفيفة، وقطعوا مسافة 1400 متر للوصول إلى الهدف.

وذكرت القسام أن المجموعة تسللت تحت جنح الضباب الذي عم المنطقة خلف خطوط قوات الاحتلال المتجمعة في محيط مسجد خديجة شرق كتيبة التفاح والدرج، حيث المكان الذي أسر منه الجندي شاؤول أرون.

وفي التسجيل المصور قال أحد المشاركين إن أحد زملائه وهو أحمد الجماصي الذي استشهد خلال التنفيذ، وجد ثمانية جنود في حالة سبات ونوم عميق، فبادرهم بإطلاق النار صوبهم من مسافة صفر وأجهزوا عليهم جميعاً.

وكشفت الكتائب في التسجيل أن هذا الشهيد هو الذي كان قائد العملية، فيما كان برفقته الشهيد ثابت الريفي الذي استشهد فيما بعد خلال «الإعداد والتجهيز».

وقالت القسام إنه بعد تنفيذ العملية وأثناء انسحاب النشطاء تقدمت آليتان إسرائيليتان من نوع «ميركافا» نحوهم فقام الشهيد الجماصي باستهداف إحداها بقذيفة RBG لتأمين انسحاب المجموعة من مكان العملية، ما أدى لتدميرها ومقتل جندي وإصابة آخر، وأثناء ذلك أصيب الشهيد برصاص قوات الاحتلال القاتلة، بعد إطلاق النار بشكل عشوائي عقب استهداف الآلية.

وفور انتهاء المعركة قالت القسام إنها عثرت على بقايا الدبابة المستهدفة ورشاش متوسط من نوع Fn- Mag عيار 7.62×51 mm يحمل رقم (3)، وذلك دليل على تدمير الدبابة المستهدفة بشكل كامل وعرضت صورا لتلك الأجزاء المدمرة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت خلال الحرب الأخيرة على غزة تنفيذ العديد من الهجمات على القوات الإسرائيلية، من خلال استخدام «أنفاق المقاومة»، وبثت خلال الحرب الهجوم على ثكنة عسكرية تقع شرق مدينة غزة، داخل الحدود الإسرائيلية، بعد الوصول إليها من أحد الأنفاق. ويمثل سلاح «الأنفاق الهجومية» أحد أسلحة القسام التي يستخدمها خلال اندلاع المواجهات العسكرية مع إسرائيل.

يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة كانت الأعنف على مدار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واستمرت لـ 51 يوما، ارتكبت فيها قوات الاحتلال مئات المجازر، ونفذت آلاف الغارات، وأسفرت الهجمات عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء وكبار السن، وإبادة عدد من العوائل بأكملها، إضافة إلى إصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، الكثير منهم لا يزال يعاني من الإصابة، كما أحدثت الحرب دمارا غير مسبوق في البيوت والبنى التحتية.

وجرى وقف الحرب بتاريخ 26 آب/ أغسطس، بناء على اتفاق تهدئة رعته مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وينص على وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

غير أن قوات الاحتلال كثيرا ما قامت بنقض هذه الاتفاق، وكان أعنف الهجمات التي شنتها ضد غزة الأسبوع الماضي، حين هاجمت بخمسين صاروخا مناطق على الحدود الشمالية لقطاع غزة، وهو ما دفع بالمقاومة الفلسطينية إلى التأهب استعدادا لمعركة جديدة، قبل أن تتدخل وساطات عربية ودولية وتنهي الأزمة.