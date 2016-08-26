﻿مصر: أنباء حول قرار من النائب العام بمنع وزير التموين السابق من السفر

القاهرة ـ «القدس العربي»: اثارت استقالة وزير التموين المصري خالد حنفي من منصبه، الكثير من ردود الأفعال على الساحتين السياسية والإعلامية، وخاصة بعد ما كشفه تقرير تقصي الحقائق عن تورطه بقضية فساد القمح، وهي قضية الفساد الأكبر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014.

كما تقدم محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين باستقالته من منصبه، بعد إعلان الدكتور خالد حنفي وزير التموين استقالتة رسميا من منصبه.

وأكد عضو البرلمان مصطفى بكري، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن النائب العام أصدر قرارا بمنع وزير التموين المستقيل خالد حنفي من السفر، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في قضايا فساد منظومة القمح. وقال بكري إنه تم إبلاع الوزير السابق بقرار منعه من السفر، وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجان لفحص كشوف حصر حيازات الأراضي في قضايا شركات وصوامع وشون القمح، لبيان ما إذا كانت الكشوف حقيقية أم وهمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة «الغد» الإخبارية، إنه من المؤكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بأزمة فساد توريد القمح، كان سببًا أساسيًا في تقدم وزير التموين خالد حنفي باستقالته. واعتبر بكري أن استقالة وزير التموين تعطي للشفافية قيمة كبيرة، وكذلك تعطي مصداقية لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه لن يسمح لأحد باستغلال نفوذه مهما كان.

وأضاف أن ما جرى خلال الساعات الماضية يُعد أمرًا «جيدًا، ويُؤكد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تواجه الفساد بكل حسم، موضحًا أن مجلس النواب سيفتح كل ملفات الفساد، قائلاً: «لن نصمت على الفساد». وحول ما يحسب لوزير التموين خالد حنفي، بشأن تأمين منظومة الخبز، أكد بكري أنه جاء على حساب المال العام، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام فيه 10 اتهامات موثقة بالأدلة ضد وزير التموين.

وقال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، على فضائية «الحياة»، إنه لا بد أن يتفاءل الشعب المصري، خاصة في تلك المرحلة، لأنه لا يوجد بديل عن ذلك، للخروج من تلك الأزمات التي تشهدها الدولة. وتابع موضحاً أن خالد حنفي وزير التموين السابق، أخطأ خلال الأيام الماضية بسبب تصريحاته الكثيرة ورده على المعارضين، قائلا «كان يجب عليه أن يتحمّل احترامًا لمنصبه السياسي».

ولفت كمال إلى إن الحكومة تفتقد الرؤية في إدارة بعض الأزمات ووضع الخطط المستقبلية، موضحًا أن الحكومة تسعى لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، دون البحث عن استراتيجيات لإسعاده، فضلا عن إعادة بناء الإنسان المصري وإعداد كوادر مؤهلة للإدارة تتولى زمام الأمور في المسقبل.

وطالب معتز الشناوي أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في الإسكندرية، في بيان رسمي للحزب، بمحاكمة وزير التموين خالد حنفي عقب استقالته من منصبه.

وأضاف أن المحاكمة لا بد أن تشمل ما تناولته وسائل الإعلام عن تورط «حنفي» في قضية فساد القمح، أو إقامته في أحد الفنادق الشهيرة وغيرها من الملفات المفتوحة بالجهات الرقابية. وشدد الحزب على ضرورة إعلان كشف الذمة المالية للوزير ولكل أعضاء الحكومة قبل توليهم الوزارة وبعدها، مؤكدا أن وزير التموين هو أحد الأمثلة الفجة لما يحدث داخل وزارة الدكتور شريف إسماعيل.

وتمنى الشناوي أن تكون استقالة خالد حنفي بداية للمحاسبة والمكاشفة التي يستحقها شعب نجح في ثورته ولكنه لم يستطع تحقيق مطالبها الأساسية من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأكد المهندس ياسر عمر، عضو لجنة تقصي حقائق فساد منظومة القمح، في مداخلة هاتفية على فضائية «أون تي في»، أن الاستجوابات الخاصة التي كان من المقرر مواجهة وزير التموين الدكتور خالد حنفي بها الأسبوع المقبل في مجلس النواب قد سقطت بتقديم استقالته. وقال «استقالة وزير التموين تكفينا وترضينا وجاءت في توقيت جيد جدا رفع به الحرج عن مجلس الوزراء بأكمله في وقت نحتاج فيه إلى الاستقرار».

ولفت إلى أنه لا يمكن أن ننكر الإنجاز الذي حققه وزير التموين في منظومة الخبز، إلا أن الوزارة كان فيها مجموعة من الأساتذة في المخالفات، قائلا: «الوزير دفع أخطاء كل هؤلاء الفاسدين».

وقال إنه سيتم إرسال تقرير اللجنة إلى النائب العام لفحصه ومحاكمة المتورطين، لافتا إلى أن مخالفات المسؤولين عن منظومة القمح تتراوح ما بين مخالفات تتطلب محكمة تأديبية أو محكمة جنايات.

وأوضح أن المناقشات التي ستدور داخل مجلس النواب بها توصيات كثيرة ملزمة للحكومة لتلافي الثغرات التي أدت إلى فساد منظومة القمح في السنوات المقبلة.

وأكد الكاتب الصحافي نصر عبده، خلال حواره على «النيل للأخبار»، أن استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي جاءت لنزع فتيل أزمة بين «النواب» والحكومة. وأشار إلى أن «حنفي» هو أول وزير يستقيل في مؤتمر صحافي، موضحا أنه لم يكن يريد الاستقالة.

وأضاف «منذ أسبوع تمارس عليه ضغوط لسحب الثقة منه ،67 نائبا، النواب كانوا يريدون استقالته وهذا خطأ»، مؤكدا أن رحيله بتلك الطريقة خطأ كبير فمن الأفضل انتظار ما سيسفر عنه استجواب البرلمان.

وقال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، على فضائية «صدى البلد»، إن استقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين قرار شخصي، أراد به أن ينهي ما يثار حوله من جدل. وأضاف أنه لم يلتق حنفي بعد انتهاء اجتماع الحكومة أو تقديمه استقالته. وأكد أن مجلس الوزراء لم يضغط نهائيا على وزير التموين لتقديم الاستقالة، لكنه رأى أن الأفضل له أن يستقيل.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن مصر تستورد احتياجاتها من القمح من دول العالم، بسبب نقص المنتج المحلي الذي لا يكفي احتياجات السكان المتزايدة، على الرغم مما تواجهة مصر من نضوب موارد العملة الصعبة وارتفاع سعرها في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يقوض قدرة الحكومة على الاستيراد.

وقالت أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل تولى أعمال وزارة التموين لحين تعيين وزير جديد.

يذكر أن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، أثير فيها كثير من الجدل في الأيام الماضية بشأن جمع الحكومة 5 ملايين طن من القمح المحلي على الورق وحسب، وهي أكبر قضية فساد في القرن الحادي والعشرين بحسب خبراء اقتصاديين.