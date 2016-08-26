﻿قيادي كردي لـ «القدس العربي»: قواتنا تستطيع الالتفاف على المناطق الحدودية للوصول إلى عفرين في حلب… ونعمل على تجنب المواجهة المباشرة مع الأتراك

غازي عينتاب – «القدس العربي»: دافع القيادي في حركة «المجتمع الديمقراطي» الكردية السورية، ألدار خليل عن مشروع «الفدرالية» التي أعلنت عنه الإدارة الذاتية الكردية، معتبراً في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي»، أن الدافع الحقيقي من وراء «التدخل» التركي البري في مدينة جرابلس السورية الحدودية، هو «ضرب الحل الديمقراطي في سوريا».

وقلل خليل الذي يعتبر مهندس السياسة في المناطق الكردية، من سيطرة الجيش الحر المدعوم تركياً قبل أيام على مدينة جرابلس التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة، لافتاً إلى توقيت بدء المعركة في24 آب/أغسطس الحالي، الذي يأتي متزامناً مع الذكرى الخمسمائة لمعركة «مرج دابق» بين العثمانيين والمماليك، التي مهدت لدخول العثمانيين حينها إلى الأراضي العربية، معرباً عن اعتقاده بأن اختيار هذا التاريخ للإعلان عن أول تدخل تركي بري في سوريا، «لم يأت من قبيل الصدفة».

وقال: «حتى لو سيطرت المعارضة على كامل المنطقة الممتدة من جرابلس إلى مارع (حدود المنطقة الآمنة)، فإن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تستطيع الالتفاف على هذه المناطق للوصول إلى عفرين التي تعاني من الحصار، وبالتالي إن مشروع الفيدرالية قائم»، مبيناً « قد تتجه «قسد» من منبج، إلى الباب، وصولاً إلى عفرين، أي سيتم تجاهل الشريط الحدودي».

أما بشأن اشتراط الولايات المتحدة الأمريكية على الأكراد الانسحاب إلى شرق نهر الفرات قبل مواصلة دعمها لهم، فقال خليل «هذا الحديث ينطبق على وحدات الحماية، لكن «قسد» هي ليست قوات كردية، وهي مكونة من خليط يجمع كل مكونات الشعب السوري»، واستدرك «ما علاقتهم بذلك، هذه بلادنا ونحن سوريون»، ودون شك وفقاً لخليل، فإن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قد تضطر للمواجهة العسكرية المباشرة مع قوات المعارضة والقوات التركية المساندة لها، في حال تقدمت الأخيرة إلى مناطق سيطرتها بالقرب من مدينة جرابلس، الذي أردف «لكننا نسعى إلى تجنب المواجهة قدر المستطاع».

ورداً على المخاوف المتصاعدة التي بدأت تسود الشارع الكردي السوري الموالي لحزب الاتحاد الديمقراطي، من احتمال تبديل الدول الفاعلة في الملف السوري لموقفها حيال القضية الكردية السورية، بعيد التقارب الروسي التركي الأخير، قال القيادي السابق في جبال «قنديل»، «لم نستقطب الدعم الدولي، إلا بعد وصولنا لمستوى متطور من المقاومة، وبالتالي فإن استمرارية مشروعنا غير مرتبطة بعلاقتنا مع هذه الدول التي تعاونت معنا لأجل مصالحها».

وتابع، في المقابل فإن الواقع يقول، إن وجود هذه العلاقات مفيد، ويساعد على تنفيذ الأمور بوقت أسرع، مشدداً على أن «نقاط الالتقاء بيننا وبينهم هي أكثر بكثير من نقاط الاختلاف»، واستدرك «علاقتنا قد تستمر لسنوات، فلا زالت هناك مصالح مشتركة بيننا».

من جانب آخر أكد خليل انسحاب «وحدات حماية الشعب» من مدينة منبج، بعد أن أنهت دورها «الاستشاري»، وبعد أن قدمت دعمها للمجلس العسكري الذي شكل في منبج، على حد تقديره، وقال «المدينة معهودة لحكم المجلس العسكري الذي شكلته «قسد»، وهي تحت حكم أياد أمينة»، مستبعداً أن يكون وراء انسحاب «الوحدات» الكردية من مدينة منبج، أي ضغوط دولية.

إلى ذلك لم يستبعد دخول عناصر «بشمركه روج آفا» إلى الداخل السوري، مشيراً إلى زيارة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الأخيرة إلى تركيا. وأضاف «نحن نعلم أن تركيا هي من تقوم بتدريب وتمويل ما يسمى بـ»بشمركة روج آفا»، ولهذا قد تلجأ الحكومة التركية لهم ليقوموا بدور مشابه لدور «حصان طروادة» في سوريا».

وكموقف معلن قال القيادي الكردي: «نحن ضد دخولهم إلى الداخل السوري، لأن مشروعهم لا يخدم المصلحة السورية العامة، والمصلحة الكردية على وجه الخصوص».

وفي شأن آخر، استنكر خليل تشكيك بعض الأصوات الكردية المعارضة لحزب لاتحاد الديمقراطي بحقيقة ما جـرى من معارك مؤخراً، بين الـقوات الكردية وبين قوات النظام في مدينة الحسكة والتي أفضت إلى تسليم حكم المدينة لمقاتلين أكراد، وعلى خلفية ذلك قال: «لا يستطيع أحد أن يستهين بدماء الشهداء»، وختم «لدينا مشروع ولدينا أدوات لتطبيقه، وهي بعيدة كل البـعد عن الأدوات التي يستـخدمها غيرنا».