﻿القضاء العراقي يحكم بسنة سجن على طفل سرق مناديل ورقية ويترك سراق المليارات

بغداد ـ القدس العربي: أثار قيام محكمة عراقية باصدار قرار بسجن طفل سنة واحدة لقيامه بسرقة علب مناديل ورقية، اهتمام الشارع العراقي وغضبه في بلد يعد في المراتب الأولى بين بلدان العالم بالفساد.

واستغرب العراقيون في احاديث إلى «القدس العربي» صدور حكم بالسجن لسنة واحدة على الطفل مصطفى وجدان خلف ( 12 سنة ) من محكمة في مدينة السماوة جنوب العراق، لقيامه بسرقة علب مناديل ورقية من احد المحلات، في وقت يعج العراق بحيتان الفساد والمافيات المنظمة التي تنهب اموال العراق منذ 2003 دون محاسبة.

وحظي الحكم على الطفل بمتابعة واهتمام بالغ عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات من المعلقين والمغردين تدين تطبيق اقسى العقوبة بحق طفل جائع اراد ان يسرق مناديل لشراء طعام يسد به رمق عائلته النازحة، بينما يتنعم حيتان الفساد بمليارات من الدولارات التي نهبوها من الدولة دون أن يجرؤ احد على محاسبتهم.

ورفع الكثير من المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي المثل العربي ( إذا سرق القوي اكرموه واذا سرق الضعيف عاقبوه ) للدلالة على تناقضات القضاء العراقي في تطبيق العدالة في العراق هذه الايام. وأثار الحكم انتقادات واسعة ما زالت متواصلة من قبل الناشطين ووسائل الإعلام المحلية وذلك في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا.

واكد المحامي عدنان الجبوري لـ«القدس العربي» ان حكم القاضي بسجن الطفل من الناحية القانونية فيه اخطاء كثيرة حيث طبق بنود في قانون العقوبات لا تتفق وعمر الطفل الذي له قانون خاص به، مؤكدا امكانية تمييز الحكم والطعن به لدى المحاكم العراقية المختصة.

واستغرب الجبوري كيف ان القاضي يغيب عنه الجانب الانساني في القضية ويزج بطفل في السجن الذي سيكون له تأثير كبير على سلوكيات الطفل بعد اختلاطه بمجرمين في السجن اكبر منه سنا لمدة سنة كاملة.

وبدورها، دعت هيئة رعاية الطفولة في العراق التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، القضاء العراقي، إلى التعامل مع القضية بعين الرحمة ومراعاة ان الطفل نازح مع عائلته من الانبار بسسب الحروب فيها، وان ظروف عائلته الصعبة دفعته لهذا العمل.

واعلنت قناة فضائية عراقية تكليف فريق من المحامين للدفاع عن الطفل السجين ومحاولة اعادة محاكمته من قبل محكمة عادلة تراعي وضعه ووضع عائلته الانساني.

وكانت محكمة السماوة في محافظة المثنى جنوب العراق، قضت الأربعاء بالسجن لمدة عام واحد على طفل عمره 12 عاما بتهمة «سرقة علب مناديل ورقية من متجر» في المحافظة وجرى إيداعه خلف القضبان في سجن المدينة بعد إصدار الحكم بحقه.

وكان صاحب محل تجاري في مدينة السماوة، سلم الطفل للشرطة العراقية قبل عدة أيام بعد أن قال إنه «ضبطه بالجرم المشهود وهو يسرق المناديل.

وتوقع المراقبون في العاصمة العراقية، ان تكون قضية الطفل مصطفى وجدان من القضايا التي يرفعها الناشطون ومنظمات المجتمع المدني الذين يخرجون كل جمعة في بغداد ومحافظات أخرى، احتجاجا على الفساد وتأخر تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.