﻿الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 4 أسابيع

لندن – رويترز: ارتفع الذهب أمس الجمعة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1329.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1321 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1317.46 نقطة في الجلسة السابقة.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 7.90 دولار إلى 1332.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1.1 في المئة إلى 18.70 دولار للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع عند 18.46 دولار للأوقية يوم الخميس.

وارتفع البلاتين 0.6 في المئة إلى 1074.99 دولارا للأوقية بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهر عند 1067.25 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وصعد البلاديوم واحدا في المئة إلى 690.90 دولار للأوقية.