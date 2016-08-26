﻿خبراء: انتخاب دونالد ترامب قد يؤدي إلى انكماش عالمي

واشنطن – أ ف ب: اكد خبراء في المجموعة المصرفية «سيتيغروب» في مذكرة صدرت أمس الأول ان الاقتصاد العالمي يمكن ان يشهد انكماشا، اذا انتخب رجل الأعمال الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال عدد من الخبراء برئاسة ويلم بويتر، كبير الاقتصاديين في المجموعة المصرفية الأمريكية العملاقة، ان الانتخابات الرئاسية تشكل لهذا السبب مصدر شكوك كبيرة للاقتصاد العالمي.

وافادت المذكرة ان «فرضيتنا الاساسية تعتمد على انتخاب هيلاري كلينتون، وخصوصا الاستمرارية في الاقتصاد»، مشيرة إلى ان انتخاب المرشحة الديموقراطية سيؤدي إلى انتعاش الميزانية. ورأى هؤلاء الخبراء ان انتخاب ترامب في المقابل سيجلب أسوأ الايام للاقتصاد. وأضاف اقتصاديو المجموعة المصرفية انه نظرا لحجم الشكوك وتعزيز شروط التمويل «يمكن ان يؤدي فوز لترامب إلى خفض نمو اجمالي الناتج الداخلي بين 0.7 و0.8 نقطة مئوية». وسيؤدي ذلك إلى انكماش في الاقتصاد العالمي. من جهة ثانية كشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه أمس الأول ان نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية لهيلاري كلينتون بلغت 51 في المئة امام منافسها دونالد ترامب الذي لم يتمكن من تحسين اوضاعه بعد صيف صعب.

وبلغت نوايا التصويت للمرشح الجمهوري 41 في المئة من الأمريكيين الذين يريدون الادلاء باصواتهم في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب استطلاع معهد «كوينيبياك».

وكمعدل عام، فان كلينتون تحصل على 47.7 في المئة من الاصوات مقابل 41.7 في المئة لترامب، بحسب موقع «رييل كلير بوليتكس».