﻿اليابان وبنك التنمية الافريقي يطلقان خطة مشتركة لتنمية القطاع الخاص في القارة السمراء

أديس أبابا – نيروبي – الأناضول: أعلنت الحكومة اليابانية وبنك التنمية الأفريقي أمس الجمعة إطلاق خطة مشتركة لتنمية القطاع الخاص في أفريقيا، بتمويل تبلغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي.

وبحسب بيان أصدره بنك التنمية الأفريقي أمس فإن الخطة المشتركة تهدف لتطوير القطاع الخاص في القارة السمراء، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وتعزيز النمو الاقتصادي فيها، فضلًا عن محاربة الفقر.

وأشار البيان إلى أن اليابان ستوفر 1.5 مليار دولار من المبلغ المذكور عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، فيما سيقوم البنك الأفريقي بتوفير المبلغ المتبقي.

وأوضح أن الحكومة اليابانية أكدت استعدادها لتوفير اعتماد إضافي قدره 300 مليون دولار، لدعم البلدان الأفريقية في مجال الحد من الانبعاثات الناتجة من حرق الفحم.

ونقل البيان عن وزير المالية الياباني، تاكو اوتسوكا، قوله ان «بنك التنمية الأفريقي واليابان، اتفقا على تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في أفريقيا، وتسريع تنمية ذلك القطاع، من خلال توفير بنية تحتية مواتية».

بدوره قال رئيس بنك التنمية، أكينوومي اديسينا، ان «توسيع نطاق المساعدة للقطاع الخاص في أفريقيا سيساعد على زيادة فرص الحصول على الكهرباء، وتعزيز عملية التصنيع، وتحسين حياة الملايين»، بحسب البيان ذاته.

وأشار اديسينا إلى وجود خمسة مجالات يركز عليها البنك للنهوض بالتحول الاقتصادي بأفريقيا، على مدى السنوات الـ10 المقبلة هي «الطاقة في أفريقيا، إطعام أفريقيا، دمج أفريقيا، التصنيع في أفريقيا، وتحسين نوعية حياة الشعوب في القارة».

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية في أفريقيا (تيكاد 6)، الذي انطلقت فعالياته في وقت سابق أمس في العاصمة الكينية نيروبي، ليناقش على مدار يومين التحديات التي تواجه القارة الأفريقية في مجالات التنمية.

فقد افتتح الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، أمس الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية واليابان، تحضيراً لـ»مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية في أفريقيا» (تيكاد 6)، الذي تستضيفه بلاده، يومي27، 28 أغسطس/آب الجاري، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية في مجالات التنمية.

ويشارك في مؤتمر طوكيو الدولي 35 رئيس دولة أفريقية، إلى جانب وفد ياباني كبير يقوده رئيس الوزراء، شينزو آبي.

وي تجاوز عدد المشاركين في المؤمتر 6 آلالاف شخص، منهم 900 من الجانب الياباني، فيما يمثل أفريقيا 5 آلالاف مشارك، إضافة إلى منظمات دولية ومؤسسات مالية مهتمة بتنمية أفريقيا.

وقال الرئيس الكيني، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري «إنه مؤتمر تاريخي ينعقد في أفريقيا للمرة الأولى»، مشيراً إلى أن المؤتمرات الخمس السابقة كانت تستضيفها طوكيو.

وأكد أن «المؤتمر يأتي في ظل التقدم الاقتصادي الذي تحققه أفريقيا في مجال التنمية بالتعاون مع شركائها، واليابان هي أهم شريك لأفريقيا»، معتبراً أن أن «الاستثمارات في أفريقيا تنمو بسرعة كبيرة وخاصة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والتعليم».

وذكر كينياتا أن القارة السمراء تشهد تقدما في التحول الديمقراطي، وطفرة في التوسع في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وزيادة الدخل.وأوضح أن ثمة تحديات تواجهها أفريقيا، تتمثل في تزايد البطالة نتيجة قلة فرص العمل، داعياً إلى «ضرورة التوسع في الصناعات والتحول الصناعي لإتاحة المزيد من فرص تمكن الشباب من العمل».

كما شدّد على أهمية دور القطاع الخاص في التحول الاقتصادي لإيجاد مزيد من الفرص أمام الشباب.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية الياباني عن «ارتياحه للتعاون الياباني الأفريقي»، مشيراً إلى أن «المؤتمر سيبحث آفاق التعاون بين بلاده وأفريقيا عبر مظلة الاتحاد الأفريقي». وأكد أن «اليابان شريك رئيسي لأفريقيا، لأنها قارة تستحق الدعم».

وفي مؤتمر صحافي مشترك، للرئيس الكيني ورئيس الوزراء الياباني، عقب محادثات بين الطرفين في نيروبي، قال كينياتا ان «مؤتمر تيكاد يعتبر ركيزة مهمة أسست للشراكة بين اليابان وأفريقيا لتبادل التعاون حول التنمية والشراكة، وكان منطلقاً لتأسيس التعاون الاقتصادي بين أفريقيا واليابان».

بدوره قال رئيس الوزراء الياباني ان «التصنيع هو مفتاح التحول الاقتصادي في أفريقيا، وأتعهد بالمزيد من الاستثمارات اليابانية في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات التصنيع، والتكنوولوجيا، وتطوير الزراعة، ودعم القطاع الخاص».

وعبر شينزو آبي عن ارتياحه لاستضافة كينيا المؤتمر مؤكداً أن «اليابان ستقدم كل خبراتها لمساعدة أفريقيا في تعزيز التنمية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية».