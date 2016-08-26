﻿تركيا تفتتح جسرا معلقا ثالثا فوق مضيق البوسفور

غاريبتشه (تركيا) – رويترز: افتتحت تركيا أمس الجمعة واحدا من أكبر الجسور المعلقة في العالم يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وهو أحدث مشروع ضخم في حملة إنشاءات قيمتها 200 مليار دولار، يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان أن تسجل اسمه في التاريخ.

والجسر المار أعلى مضيق البوسفور الفاصل بين القارتين مبني على غرار جسر بروكلين في نيويورك. وتتميز أعمدته بأنها أكثر ارتفاعا من برج إيفل. ويبلغ طول الجسر 1.4 كيلومتر، وعرضه 59 مترا، ويضم ثماني حارات (مسارات) للسيارات، وخطين حديدين للقطارات السريعة.

وقال أردوغان أمام حشد من آلاف الأشخاص يلوحون بالعلم التركي في حفل الافتتاح على ضفة البوسفور إلى جوار الجسر «عندما يموت الإنسان فإنه ينبغي أن يترك وراءه أثرا باقيا.»

وقبل افتتاح جسر السلطان ياووز سليم الذي تكلف ثلاثة مليارات دولار على حافة اسطنبول بث التلفزيون إعلانا يحمل شعار «إفخري بقوتك يا تركيا».

وينسب اسم الجسر للسلطان العثماني سليم الأول الذي حكم في القرن السادس عشر. ويسعى أردوغان لاستخدام مثل تلك المشاريع لقيادة النمو الاقتصادي وتأكيد مكان له في التاريخ كأهم قائد للبلاد منذ تأسيس جمهورية تركيا الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك. لكن نمو الاقتصاد التركي يتباطأ منذ 2011. وقد يواجه اقتصاد البلاد صعوبات في جذب الاستثمارات، بعد محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، أدت إلى حملة تطهير من جانب الحكومة، شملت عشرات الآلاف من اعضاء القوات المسلحة والقضاء والعاملين في الخدمة المدنية والمدارس والجامعات، جرى احتجازهم أو عزلهم أو وقفعهم عن العمل أو وضعوا قيد التحقيق.

ويقول مسؤولون ان الجسر الجديد سيخفف الازدحام المروري في مدينة يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، وسيقلل تكلفة الوقود ويوفر وقت العمال.

وأبرمت تركيا اتفاقات لتأمين استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 45 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية العام الماضي، مستوعبة بذلك 40 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات العالمية في الأسواق الناشئة بحسب البنك الدولي.

ويضاف الجسر الجديد إلى جسرين آخرين يمران فوق مضيق البوسفور وتعبرهما 150 مليون مركبة سنويا.