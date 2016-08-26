﻿إيران: مستعدون للتعاون مع «أوبك» لإعادةالاستقرار لسوق النفط إذا اعترف أعضاؤها بحقنا في استعادة حصتنا السوقية

دبي – طهران – وكالات: قال وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنه، أمس الجمعة ان طهران ستساعد منتجي النفط الآخرين على تحقيق الاستقرار في السوق العالمية، طالما أن الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» يعترفون بحقها في استعادة حصتها السوقية التي فقدتها.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني قبل اجتماع غير رسمي لـ«أوبك» في الجزائر الشهر المقبل.

وزادت إيران – ثالث أكبر منتج في المنظمة- الإنتاج بعد رفع العقوبات الغربية عنها في يناير/كانون الثاني، ورفضت الانضمام إلى «أوبك» وبعض المنتجين خارجها في اتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج في وقت سابق هذا العام.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زنغنه قوله «إيران ستتعاون مع أوبك للمساعدة على تعافي سوق النفط، لكنها تتوقع من الآخرين أن يحترموا حقوقها في استعادة حصتها السوقية التي خسرتها.»

ونقل موقع إيراني آخر عنه القول ان «إيران قدمت تضحياتها للسوق، وهذا لم يعد دورها الان».

وقال زنغنه ردا على سؤال بخصوص خطة تثبيت إنتاج النفط إن إيران تدعم أي جهود رامية لتحقيق الاستقرار في السوق.

وتشدد طهران على أنها لن تكون مستعدة لدعم أي إجراء مشترك، إلا بعد وصولها لمستوى الإنتاج قبل العقوبات والبالغ أربعة ملايين برميل يوميا. وتشير بيانات «أوبك» إلى أن إيران ضخت 3.6 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

وذكر زنغنه أنه لا دور لبلاده في عدم استقرار سوق النفط، إذ نشبت الأزمة حين كانت صادرات طهران تقل عن مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء منظمة «أوبك» على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يجتمع فيه المنتجون والمستهلكون في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر/أيلول.