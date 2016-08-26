﻿استيلاء إسرائيل على مياه إقليمية تابعة للبنان يمنعه من استغلال ثرواته النفطية في البحر المتوسط

بيروت – الأناضول: تحولت خلافات الحدود مع إسرائيل، وبدرجة أقل الانقسامات الداخلية، إلى صخور تعيق استخراج النفط والغاز اللبناني في مياه البحر المتوسط، بحسب محللين اقتصاديين لبنانيين.

وتتواصل منذ عقود الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول حدودهما البحرية التي تحتوي المناطق الواقعة على جانبيها على حقول غاز طبيعي ونفط. عدم الاتفاق يجعل بيروت عاجزة عن التصرف في تلك الحقول.

يقول الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة ان خلافات الحدود مع إسرائيل واحدة من أهم أسباب عجز الحكومة عن اتخاذ أية قرارات بشأن تطوير الحقول قبالة سواحل المتوسط، ولا تلوح في الأفق الآن امكانية حلها.

وأضاف أن اسباب الخلافات مع إسرائيل تتمثل في استيلائها على نحو 840 كم مربع من المياه الإقليمية اللبنانية «وموقف الحكومة واضح أنه لا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في هذا الموضوع».

وزار مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هوكستاين (الذي تتولى بلاده وروسيا مسؤولية التفاوض بين لبنان وإسرائيل)، بيروت في مايو/أيار الماضي لبحث خلافات الحدود بين البلدين.

وقال النائب في البرلمان اللبناني والخبير النفطي، عاصم قانصوه، أن الدراسات الرسمية في البلاد كشفت في بحر لبنان أوجود كثر من 123 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وحوالي 35 بليون برميل نفط خام.

وطالب بضرورة تأسيس وزارة نفط في لبنان «وليس هيئة عامة لإدارة القطاع مؤلفة من 6 أعضاء بطريقة طائفية. ويجب ان تتولى الوزارة التصدي للعقبات التي تواجه صناعة النفط والغاز في البلاد».

وتوقع أن «تأخذ عملية بدء استخراج النفط والغاز من لبنان وقتاً طويلاً بسبب خلافات الحدود والمناكفات السياسية والطائفية، بين مختلف القوى اللبنانية». وأضاف «ويبقى الشعب اللبناني هو الخاسر الأول».

في المقابل تمتلك إسرائيل 8 حقول للغاز الطبيعي قبالة سواحلها، وبدأت مؤخراً بتسريع إجراءات تطوير عدد من الحقول لزيادة حجم صادراتها بالتعاون مع شركة أمريكية.

من جهته يعتبر مازن عبود، الناشط البيئي والمستشار في التنمية المستدامة أن «الأجواء السياسية المتشنجة في لبنان تعرقل البت بقضية استخراج النفط والغاز من البلاد»، مشيراً إلى «ضرورة استغلال تشكل جو دولي مرتبطة بملف نفط لبنان».

وأشار إلى أن «أهم ما يتم بحثه دولياً في ما يتعلق بنفط البحر الأبيض المتوسط هو حصة لبنان وإسرائيل، وعدم وقوع أي هجوم من حزب الله على إسرائيل أو العكس في هذا المجال».

وتتخوف شركات تنقيب أجنبية من تنفيذ أية عمليات بحث أو تطوير قبالة سواحل لبنان في البحر المتوسط، تحسباً لأية هجمات ينفذها سلاح البحرية الإسرائيلي.

الخبراء يعتبرون المناطق التي يتواجد النفط والغاز فيها قبالة السواحل اللبنانية جزءاً من حوض واحد في شرق البحر المتوسط غني بالنفط والغاز الطبيعي، يمتد من الاسكندرية في مصر وصولاً إلى السواحل التركية. وبجانب هذا الحوض يوجد حوض نفطي في سهل البقاع اللبناني تشكل قبل حوالي 90 مليون سنة» وفق الخبير النفطي قانصوه، الذي قدّر تكلفة استخراج برميل النفط الواحد في لبنان بين 5 و7 دولارات سواء في البر أو البحر، بينما تبلغ نحو 10 دولارات في دولة كالسعودية، و12 دولاراً في قطر.