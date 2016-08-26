﻿شركة تركية تبدأ تصدير هواتف ذكية محلية الصنع

إزمير – الأناضول: أفاد توران أردوغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «فيستل، التركية أمس الأول أنّ شركته بدأت بتصدير الهواتف الذكية محلية الصنع، وأنّها أرسلت عيّنات إلى كل من دول «الجمهوريات التركية» وجورجيا وبولونيا وبعض الدول الأوروبية.

وأوضح أنّ الشركة ستتمكّن خلال الفترة المقبلة من الوصول إلى أرقام مرتفعة في تصدير الهواتف الذكية التي تنتجها، موضحاً أنّ استثمارات كبيرة وُضعت حيّز التنفيذ من أجل رفع القدرة التنافسية للشركة في سوق الهواتف الذكية التركية، التي وصلت مبيعاتها إلى 12 مليون هاتف سنوياً.

ولفت أردوغان أنّ العديد من الشركات المنتجة لأجهزة التلفزيون اتجهت في الآونة الأخيرة إلى إنتاج الهواتف الذكية، مشيراً إلى أنّ شركته أيضاً تندرج ضمن هذه القائمة، وأنّها تهدف إلى تحقيق نمو سريع في هذا المجال.

وتابع «النمو الحاصل في سوق الهواتف الذكية فاق النمو الحاصل في سوق التلفزيون بأربعة أضعاف، شركتنا تتصدّر قائمة الشركات التي تنتج التلفزيون. ويستحوذ إنتاجنا على 30 في المئة من الأجهزة الموجودة في سوق أجهزة التلفزيون داخل تركيا، وعلينا أن نزيد من حصص شركتنا في سوق الهواتف الذكية ونحقق نمواً سريعاً في هذا القطاع، فنحن نعتبر أنّ تطوير انتاج الهواتف النقالة، أحد أهم محركات النمو».وأشار أردوغان إلى أن الهواتف التي تنتجها شركته تستحوذ على 5 في المئة من السوق المحلية، مضيفًا «نهدف إلى رفع هذه النسبة إلى 10 في المئة خلال المرحلة الأولى من التطوير، ونخطط لإنتاج 4 ملايين هاتف سنوياً، بحيث نصدّر 3 ملايين منها إلى الخارج، ونضخ الأسواق الداخلية بمليون جهاز».

وأكّد أردوغان أنّ شركته تستعد حالياً للمشاركة في المؤتمر والمعرض العالميين للجوال الذي سيقام في مدينة برشلونة الإسبانية في شباط/ فبراير القادم، مبيناً أنهم يعتزمون فتح جناح كبير في المؤتمر، وأنهم سيعرضون نماذج لثلاثة أنواع من الجيل الجديد للهواتف الذكية.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ النماذج الجديدة التي ستعرض في معرض برشلونة المنتظر ستكون وسيلة لنقل الشركة خطوة نحو الأمام، لما لهذه الهواتف الجديدة من خصائص مختلفة تميزها عن باقي الهواتف الذكية، مضيفاً أنّ المعرض سيساهم أيضاً في نمو صادرات الشركة من هذه الهواتف.

وأردف أردوغان قائلاً «شركة فيستل بدأت بإنتاج التلفزيونات الذكية منذ 5 سنوات وحظيت هذه الأجهزة بإقبال كبير من قِبل المستهلكين، وأعتقد أنّ الانتقال إلى إنتاج الهواتف الذكية لن يكلفنا المزيد ولن نجد صعوبات في تصنيعها بكميات كبيرة لأننا نستخدم التكنولوجيا ذاتها في تصنيعهما».