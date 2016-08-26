﻿الجزائريون يضمدون جراح السياحة التونسية

تونس – الأناضول: تصطف آلاف السيارات التي تقل عائلات جزائرية قرب معبر ملولة، أكبر المعابر الحدودية بين تونس والجزائر، في انتظار الدخول إلى تونس ليقضي ركابها إجازة الصيف فيها، في تحرك لا يخلو من بادرة تضامن مع هذا البلد الذي تعاني السياحة فيه من تراجع نتيجة للعمليات الإرهابية.

بالنسبة للسيدة الجزائرية حوريّة بن زور التي تعيش في ولاية قسنطينة أصبحت تونس وجهة مفضلة لها ولعائلتها لقضاء عطلة الصيف بشكل سنوي. وهي تقول «اعتدنا المجيء كل سنة إلى تونس مع بداية عطلة الصيف.. أصبحت زيارة هذه البلد عادة لدينا».

وتضيف «السياحة في تونس متطورة.. السكان والمسؤولون هناك لديهم طرق وأساليب جيدة في جلب السياح.. والأهم أن تكلفة قضاء عطلة هنا أقل بكثير من الجزائر».

يقول فريد بن رحمون، الذي أتى من ولاية تيزي أوزو الجزائرية «قضينا 10 أيام ممتعة في تونس وتحديداً في مدينة الحمامات الساحلية.. أعجبتنا الأجواء.. كل شيء متوفر من خدمات وأمن والأهم ضيافة التونسيين وترحيبهم بنا». وأشار إلى أنه يتحمل «عناء سفر أكثر من 1000 كم ليأتي إلى تونس، لأن الجزائر لا تحظى بنفس المرافق السياحية»، بينما يرى مويسي إلياس القادم من ولاية تبسة الجزائرية أن «إجراءات الدخول لتونس سهلة فضلاً عن توفر الخدمات لضمان سلامة المسافرين».

وعانت تونس منذ العام الماضي تراجعاً حاداً في السياحة الوافدة، خاصة الأوروبية، في أعقاب تعرضها لهجمات إرهابية.

يقول هشام المحواشي، ممثل وزارة السياحة في طبرقة وعين دراهم في الشمال الغربي التونسي «وفق المتابعة اليومية للمعبر الحدودي في ملولة، سجلنا توافد 8 آلاف جزائري كمعدل يومي منذ بداية أغسطس/آب الحالي». وبلغ عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تونس في 2015 نحو مليون و300 ألف سائح بزيادة قدرت بـ 16 في المئة مقارنة مع أرقام 2014، وسط توقعات مسؤولين تونسيون أن يتجاوز الرقم إلى مليون ونصف المليون خلال السنة الحالية.

ويرجع المسؤول التونسي ارتفاع عدد السياح الجزائريين إلى «العمل الذي تقوم به وزارة السياحة لترويج المنتج السياحي التونسي عن طريق التواصل مع الديوان الوطني التونسي للسياحة في الجزائر، والحملات الترويجية على مستوى الإعلام السياحي والمعارض».

وأضاف «صحيح أن الجزائريين هبوا لمساعدة تونس سياحياً في 2015 على خلفية الأحداث الأمنية، لكن يجب أن نذكر أن تونس هي الوجهة الأولى للجزائريين منذ ما يفوق عن 10 سنوات.. ومؤخرا أصبحت الأرقام مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية».

وأطلقت الجزائر في صيف 2015، عقب العمليات التي شهدتها تونس، حملة تضامن واسعة تحت شعار «الجزائريون يعدون بالزحف إلى تونس للسياحة».

ويساهم قطاع السياحة في تونس بـ7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ويمثل مصدراً رئيساً للنقد الأجنبي للبلاد.

من جهة ثانية أوردت وسائل إعلام تونسية نهاية الأسبوع الماضي عن احتجاج عشرات الجزائريين الداخلين إلى تونس، على خلفية إلزامهم دفع ضريبة دخول تقدر بـ 30 ديناراً (قرابة 14 دولارا).

ويعلق مندوب السياحة على الموضوع بالقول «المستاؤون من هذه الضريبة هم الأشقاء الجزائريون الذين يدخلون أكثر من مرة في الأسبوع، وبالتالي نحن نتفهم أن هذا المبلغ يمكن أن يشكل تأثيراً عليهم، لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى السياح الذّين يأتون مرة واحدة في السنة من أجل قضاء العطلة في تونس». وفرضت السلطات التونسية ضريبة على الأجانب العابرين لأراضيها، تقدر بـ 30 دينار تونسي (14 دولار أمريكي)، في أكتوبر/تشرين أول 2014. يذكر أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى تونس، بلغ في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمليون و 980 ألف سائح، مقابل مليونين و 407 آلاف سائح في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق إحصاءات رسمية نشرت على موقع وزارة السياحة.

ووفق الإحصاءات، بلغت مداخيل السياحة في النصف الأول من العام الجاري 772.7 مليون دينار (348 مليون دولار)، مقارنة مع 1.246.4 مليار دينار (561 مليون دولار)، بالفترة ذاتها من 2015.

وكان رضوان بن صالح، رئيس الجامعة التونسية للنزل، قد قال في وقت سابق أن هناك أسواق سياحية واعدة اليوم في تونس منها السوق الروسية والسوق الداخلية التونسية والسوق الجزائرية.