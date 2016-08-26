﻿إنفاق الأندية الانكليزية تخطى عتبة مليار يورو!

لندن – أ ف ب: تخطى انقاق الاندية الانكليزية عتبة المليار يورو قبل أسبوع على اسدال الستار على سوق الانتقالات الصيفية في بلاد الضباب. وبلغ الانفاق مدى قياسيا عقب تعاقد مانشستر سيتي مع الحارس التشيلي كلاوديو برافو من برشلونة، علما ان اندية الدوري الممتاز أغدقت 870 مليون يورو في الفترة عينها العام الماضي. ويتوقع مراقبون ان يتخطى الانفاق حاجز المليار جنيه استرليني حتى موعد إغلاق سوق الانتقالات في 31 من آب/ أغسطس الجاري، وهو رقم غير مسبوق في عالم الكرة الإنكليزية. وسبق لمانشستر يونايتد ان أبرم صفقة قياسية بضم الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس، بلغت 105 ملايين يورو، والمفارقة الغريبة أن بوغبا غادر “أولد ترافورد” عام 2012 مقابل 800 الف جنيه استرليني الى فريق “السيدة العجوز″.

أشبيلية يستعير الحارس الإيطالي سيريغو

مدريد – رويترز: أكد باريس سان جيرمان وأشبيلية الاسباني أنهما توصلا لاتفاق يقضي بإعارة حارس سان جيرمان الايطالي سالفاتوري سيريغو إلى النادي الاندلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد. ولم يعد سيريغو (29 عاما) الحارس الأول في سان جيرمان منذ ضم كيفن تراب من إينتراخت فرانكفورت الألماني العام الماضي. وفاز سيريغو الذي خاض النهائيات الأوروبية الأخيرة في فرنسا مع منتخب بلاده، بلقب الدوري الفرنسي أربع مرات متتالية مع سان جيرمان بعد انضمامه إليه من باليرمو الايطالي في 2011.

أوغسبورغ يضم شميد ويسمح بانتقال إسفاين إلى هرتا

برلين – د ب أ: تعاقد أوغسبورغ الألماني مع جوناثان شميد من هوفنهايم، وسمح برحيل لاعب الوسط ألكسندر إسفاين إلى هرتا برلين، قبل ساعات من انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني. وأعلن أوغسبورغ أن شميد (26 عاما) وقع عقدا معه لمدة أربعة أعوام. وقال شتيفان رويتر، الرئيس التنفيذي لأوغسبورغ، إنه مع انضمام شميد، استطاع النادي تلبية رغبة إسفاين في الرحيل. ويستهل أوغسبورغ مشواره في الموسم اليوم بمواجهة فولفسبورغ في المرحلة الأولى من البوندسليغا.

إيقاف 4 لاعبين سودانيين لاعتدائهم على حكم مباراة

الخرطوم – الأناضول: أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، إيقاف 4 لاعبين من الهلال كادوقلي لسنوات طويلة، لاعتدائهم على حكم مباراة فريقهم أمام المريخ الفاشر في 21 أغسطس/ أب الجاري. ووفقًا لبيان لجنة المسابقات تم إيقاف نشاط لاعبي الهلال كادوقلي، فتح الرحمن رضوان وصالح الأمين عن مزاولة أي نشاط مع ناديهما لثلاث سنوات. وأن اللجنة أوقفت منجد النيل وأحمد الفاضل عن ممارسة اللعبة لمدة سنتين، بينما جاءت عقوبة الإيقاف مباراتين على الثنائي هاشم الأمين وبكر السر محمد.

قطر تهزم تايلند استعدادًا لتصفيات المونديال

الدوحة – الأناضول: حقق منتخب قطر فوزا هاما أمام تايلند بثلاثة أهداف دون رد، في تجربته قبل الأخيرة، استعدادا لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى، بالتصفيات النهائية لقارة آسيا، المؤهلة إلى كأس العالم 2018. وأحرز الثلاثية حسن الهيدوس (هدفين) في الدقيقتين 8 و77، ورودريغو تاباتا في الدقيقة 62. ويحل المنتخب القطري ضيفا على إيران، في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل بالجولة الأولى، على أن يستضيف أوزبكستان في السادس من الشهر ذاته بالجولة الثانية. ويلعب المنتخب القطري في المجموعة الأولى، إلى جوار كوريا الجنوبية والصين وسوريا وإيران وأوزبكستان، فيما تضم المجموعة الثانية السعودية والإمارات والعراق وتايلند وأستراليا واليابان. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث فاصلا يتأهل الفائز منهما لمواجهة خامس تصفيات أمريكا الجنوبية على مقعد بالمونديال.

«الخليج» السعودي يتعاقد مع السنغالي فرانسوا

الرياض – د ب أ: أنهت إدارة نادي الخليج السعودي إجراءات انتقال المدافع السنغالي أداما فرانسوا (26 سنة) من هجر السعودي. وخضع للفحوصات الطبية اللازمة قبل أن يوقع عقد انتقاله. يذكر أن فرانسو يجيد اللعب في خط الدفاع ويتميز بقوة ضربات الرأس، حيث يبلغ طوله 194 سنتيمترا، وسبق له الاحتراف في فيتوريا سيتوبال البرتغالي قبل ان ينتقل في الموسم الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى هجر، حيث خاض 12 مباراة في الدوري السعودي.

روزبرغ الأسرع في التجربة الأولى لسباق فورمولا ـ1 البلجيكي

بروكسل – د ب أ: سجل الألماني نيكو روزبرغ، سائق مرسيدس، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق بلجيكا، المقرر غدا الأحد على مضمار سبا فرانكورشان ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا-1. وسجل روزبرغ دقيقة واحدة و48.348 ثانية في اللفة على المضمار البالغ طوله 7004 أمتار، متفوقا بفارق 0.730 ثانية على زميله البريطاني لويس هاميلتون. وجاء الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الثالث، وتلاه سيرخيو بيريز سائق فورس إنديا، ثم الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري.